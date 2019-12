Warmste Week verwacht 100.000 bezoekers: “Wie met wagen komt, moet centrum van Kortrijk mijden” Peter Lanssens

04 december 2019

16u45 0 Kortrijk De Warmste Week verwacht minstens 100.000 bezoekers in Kortrijk. Het wordt een hele opdracht om die allemaal vlot tot op het Nelson Mandelaplein te krijgen, waar het podium van Studio Brussel komt. De boodschap voor wie met de wagen komt, is nu al klaar en duidelijk. “Rij niét naar het stadscentrum, maar parkeer gratis op Hoog Kortrijk. Van waar er om de 10 minuten gratis shuttlebussen vertrekken”, zegt mobiliteitsexpert Bart Busschaert.

Het wordt drummen van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december. De Warmste Week bepaalt die zeven dagen het ritme van de stad. Maar een infarct dreigt omdat de kluifrotonde Appel door werken dan dicht is voor verkeer. De stad werkte samen met gespecialiseerd bureau Scelta Mobility een plan uit om een infarct te voorkomen. Rij als bezoeker van De Warmste Week vooral niét naar het Mandelaplein zelf. Dat is om problemen vragen. “Er zijn daar in de buurt géén parkings voor bezoekers”, zegt Bart Busschaert. “Ook in omliggende straten zoals de Meers- en Blekersstraat, Karel de Goedelaan en wijk Paters Mote parkeren zal niet kunnen. Die straten zijn voor bewoners voorbehouden. We zetten stewards in. Om er zeker van te zijn dat alles vlot verloopt.”

Ik roep onze handelaars op om het positief te bekijken. De Warmste Week is de mooiste stadspubliciteit die Kortrijk ooit gehad heeft. Bezoekers gaan in de stad ook komen shoppen en de eindejaarssfeer oppikken. Vincent Van Quickenborne

Tot 3.500 parkeerplaatsen

Waar moet je wel naartoe? “Neem op de E17 de afrit Kortrijk-Zuid en volg de wegwijzers”, zegt Busschaert. “Wagens worden afwisselend naar parkings op ’t Hoge geleid zoals Xpo, Vives, Syntra West en Kulak. We zetten er tot 3.500 gratis parkeerplaatsen in. Vervolgens wandel je naar halte Halve Jan in de Doorniksesteenweg 150, aan restaurant Same Same. Van daar vetrekken er om de tien minuten gratis shuttlebussen naar de achterkant van het station, in de Tacklaan. De parkings zijn telkens bemand van 9 uur ’s morgens tot 1.30 uur ’s nachts en de shuttlebussen van 9 uur ’s morgens tot 1 uur ’s nachts. Stewards waken om de veiligheid te verzekeren. Indien het verkeer in de Doorniksewijk stropt, worden de shuttlebussen omgeleid via de R8 en R36.”

De Lijn en NMBS doen inspanningen

Ook De Lijn zit niet stil. De bestaande dienstverlening tussen Hoog Kortrijk en het station breidt uit. Er worden meer accordeonbussen ingezet en ze rijden frequenter tijdens De Warmste Week. De NMBS breidt de capaciteit uit vanuit Gent, Antwerpen, Brugge en Brussel richting Kortrijk en terug. Een Warmste Week-treinticket kost 12 euro, naar Kortrijk en terug. Wie aan de achterkant van het station aankomt, wordt door stewards via de tunnel onder de perrons naar de voorkant geleid. Waar er ook een bemand infopunt is. Van daar is het tien minuten wandelen naar het Mandelaplein via de Albertstraat, Leopold I-straat, Nolfstraat en tunnel onder de R36. Die vaste wandelroute wordt met lijnen op de grond aangeduid en krijgt speciale sfeerverlichting.

Lambrechtlaan dicht voor verkeer

Wie met de fiets komt, kan in een bemande fietsenstalling op een groenstrook tussen het Mandelaplein en de Lambrechtlaan terecht. Waar er plaats is voor 500 tot 2.000 fietsen. De Lambrechtlaan zelf sluit voor verkeer tijdens De Warmste Week. Om de veiligheid te verzekeren, want het zal er erg druk zijn. Ook de Nolfstraat sluit dan voor verkeer, tussen de Beheerstraat en Lambrechtlaan. De Lambrechtlaan en Nolfstraat zijn wel telkens pas vanaf 10 uur dicht. Om de ochtendspits te sparen. De avondspits wordt wel getroffen en moet andere wegen zoeken. “Gebruik de gps-navigatieapplicatie Waze om te navigeren”, zegt Bart Busschaert. “Waze past zich meteen aan afgesloten straten en tijdelijke verkeerssituaties aan. Ook Google Maps is een optie.”

Centrumparkings open voor shoppers

Voor alle duidelijkheid nog dit: de ondergrondse parkings in de binnenstad zelf blijven àltijd bereikbaar. Voor wie wil shoppen in Kortrijk. “Ik roep onze handelaars op om het positief te bekijken”, zegt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “De Warmste Week is de mooiste stadspubliciteit die we ooit gehad hebben. Bezoekers gaan ook shoppen en de eindejaarssfeer oppikken.” Wie zijn reis vooraf wil plannen: www.stubru.be. Er zijn nog andere opties zoals riksja’s, een gratis stadstreintje en De Warmste Boot, op de Leie tussen Wevelgem en Kortrijk.