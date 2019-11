Warmste Week verovert muziekcentrum Track, met veiling van schilderijen en benefietconcerten Peter Lanssens

28 november 2019

10u30 0 Kortrijk Muziekcentrum track surft mee op de golven van weldadigheid. C-ARTon schildert portretten van bekende muzikanten en komedianten en veilt die voor Zonnebloem in Heule. Dat is een centrum voor kinderen en jongvolwassenen met een beperking. Guido Belcanto, Niels Destadsbader, SX, ’t Hof van Commerce, Wannes Cappelle en Simone Simons van de band Epica zijn al vereeuwigd.

De schilderijen zijn tot 21 december gratis te zien in hal C van Track. De veiling is op 21 december vanaf 20 uur. Hou verder benefietconcerten in het oog. Zo is er op 22 december vanaf 18 uur De Warmoes Avond in hal C en muziekcafé Pand.A. Ook concertorganisator Wilde Westen springt mee op de kar. Het wordt een topavond met onder meer Mooneye, Ayco Duyster en Razzle Dazzle. De te steunen goeie doelen zijn de vzw Reveil en Lieve zusjes, Stoere broers. Tickets gaan van 10 tot 20 euro en zijn verkrijgbaar in Pand.A. Het is verder uitkijken naar Zwem in het Geld. Dat is een interactieve video-installatie die vanaf 18 december te zien is aan Pand.A. De installatie laat mensen samen met Goldy de goudvis zwemmen tussen het geld dat voor het goede doel gestort wordt. De beelden zullen ook geprojecteerd worden op verrassende plekken in Kortrijk. Eveneens niet te missen is De Warmste Kerstavond op vrijdag 20 december in Track. Waar leerlingen van het conservatorium een kersthappening met flink wat randanimatie brengen. Meer info: www.muziekcentrumtrack.be.