Warmste Week van Studio Brussel kiest voor… Kortrijk! Peter Lanssens

17 juni 2019

07u26 194 Kortrijk Na twee jaar op het domein Puyenbroeck in het Oost-Vlaamse Wachtebeke komt de Warmste Week van Studio Brussel naar… Kortrijk! Alle inwoners krijgen vanmorgen een kaartje in hun bus. Om te vernemen dat hun stad de nieuwe thuishaven van De Warmste Week wordt, van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december. De opdracht is nu al duidelijk: de héle stad moet meedoen!

Studio Brussel is overtuigd door de levendige en positieve dynamiek van Kortrijk. De stad is bovendien centraal gelegen en goed bereikbaar. En zo komt de De Warmste Week van de solidariteitsactie Music For Life trouwens ook voor het eerst naar West-Vlaanderen. De VRT keert voor alle duidelijkheid niet terug naar ‘Het Glazen Huis’. Dat is het concept waarmee de eerste edities van ‘Music For Life’ langs steden als Gent en Leuven trokken. Het is dus geen terugkeer naar vroeger met één specifieke locatie in de stad.

Alle Kortrijkzanen mobiliseren

“De hele stad Kortrijk wordt onze standplaats. We gaan naar de mensen en maken gebruik van de bestaande dynamiek van de stad”, zegt Studio Brussel-nethoofd Jan Van Biesen. “We hadden de voorbije jaren al goede contacten met de stad. En het is niet de eerste keer dat Studio Brussel in Kortrijk belandt.” In 2010 vierde de radiozender zijn verjaardag in de stad door er een dag lang uit te zenden, eerst op de Vlasmarkt en daarna vanuit muziekcentrum De Kreun. De zender veranderde toen voor één dag van naam in ‘Studio Kortrijk’. Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) ziet het helemaal zitten. “De inzet is duidelijk: we gaan àlle Kortrijkzanen, organisaties en verenigingen massaal mobiliseren om er een onvergetelijke Warmste Week van te maken. Kortrijk, here we come!”, aldus Van Quickenborne. De Warmste Week/Music For Life is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootste solidariteitsbeweging in Vlaanderen, ondersteund en gedragen door alle VRT-netten. Meer informatie volgt op woensdag 18 september. Dan maken ook de andere VRT-netten bekend wat ze gaan doen voor De Warmste Week. Vanaf dan kunnen ook alle actievoerders hun initiatief voor De Warmste Week registreren.