Warmste Week lost eerste geheimen in Kortrijk: openlucht studio lijkt op reusachtige platenspeler en 20 meter hoge lichtpiloon op gigantische vlam Straks héél veel te beleven op Mandelaplein zoals ook live karaoke met Linde Peter Lanssens

16 december 2019

19u22 116 Kortrijk De Warmste Week opent woensdag op het Mandelaplein. Alles wordt in het werk gesteld om bezoekers er in de juiste stemming te brengen. Of wat dacht u van een indrukwekkende openlucht radiostudio in de vorm van een platenspeler en een 20 meter hoge lichtpiloon. Bij Studio Brussel wagen ze zich niet aan voorspellingen over de opkomst straks. Maar 100.000 bezoekers is wat ons betreft zeker haalbaar.

Een jaar geleden ontving domein Puyenbroeck in Wachtebeke zo’n 80.000 bezoekers. Iedereen gaat er van uit dat Kortrijk nog beter zal doen met minstens 100.000 bezoekers op het Nelson Mandelaplein van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december. “We hebben geen flauw idee, het is onvoorspelbaar”, zegt projectcoördinator Gunther Leenders. Wie twijfelt om te komen: er is geen enkele reden voor. Er zijn niet enkel de dagelijkse (top)optredens van lokale tot internationale bands, er is niet enkel de fameuze Alcatraz-rockbar El Presidio, er is nog veel meer.

Slaapcontainers

Een leuk concept is een live karaokebar met StuBru-boegbeeld Linde Merckpoel. “Wie een actie organiseerde, mag er een plaat aanvragen en meezingen. En misschien belanden de echte zangtalenten daarna ook nog in de openlucht radiostudio”, glimlacht aanbodcoördinator Steven Lemmens. Die studio – waar Eva De Roo, Joris Brys en Fien Germijns zeven dagen lang de klok rond radio gaan maken – ziet er in de vorm van een platenspeler nu al prachtig uit. Net als een hoge piloon vol lichtjes ernaast. Bij StuBru kreeg hij de naam ‘kerstboom’. Ook grappig: Eva, Joris en Fien hebben elk hun eigen slaapcontainer op het plein om even uit te blazen en te slapen. De slaapcontainers zijn op elkaar gestapeld. En er is een gemeenschappelijke woonkamer, waar ze kunnen eten.

Elke actie krijgt een filmpje

Eveneens leuk zijn een ‘Tranzit outdoor’-podium voor jong muzikaal geweld en een ‘Markt-K’ in de fietsenstalling van CVO Miras. Daar zullen er acties voor goeie doelen zijn. Zo zal je er je haar kunnen laten knippen. Wie een actie hield en met een cheque/verhaal naar De Warmste Week komt, maakt nooit de reis voor niets. “We hebben binnen in Hangar K twee studio’s, waar de mensen sowieso aan radio- en tv-gezichten kunnen vertellen welke actie ze hebben gehouden”, zegt Gunther Leenders. “Daar worden telkens filmpjes van gemaakt, die je dan kan delen op sociale media. Sommigen zullen ook in de radiostudio bij Eva, Joris en Fien zelf mogen. Maar dat zie je ter plaatse wel. In zaal Depart vinden onze concerten en party’s plaats. Die zijn allemaal uitverkocht. Er kan telkens duizend man in zaal Depart.”

Pintje kost 2,50 euro

Het Mandelaplein zelf kan volgens de veiligheidsvoorschriften maximum 6.800 bezoekers tegelijk aan. Je komt binnen via het tunneltje op het einde van de Nolfstraat en verlaat het terrein weer vlak naast de tunnel. Er zijn ook de nodige nooduitgangen. Er zijn drie looplijnen naar het plein (en terug). Die starten aan het station en op de Grote Markt en het Schouwburgplein en zijn met verf op de voetpaden aangeduid. Wie dorst heeft: een pintje kost 2,50 euro op het Mandelaplein. Er zijn nog andere drankjes te krijgen en ook klassieke hapjes zoals frietjes en hamburgers. “Foodtrucks plaatsen doen we niet, daar is de massa te groot voor”, zegt Gunther Leenders. “Of het de mooiste en drukste Warmste Week ooit zal worden, is nog af te wachten. Maar het is nu al de zwaarste ooit. Want we moeten met veel meer mensen rekening houden, nu we midden een stad zitten.”

250 medewerkers

“Al zijn er zeker ook veel voordelen. Zo moeten we ons bijvoorbeeld niet meer behelpen in de modder, de ondergrond hier is in beton. En niet alle optredens zijn buiten. Onze Back To Back-concerten zijn binnen, waar je het vanzelf warm krijgt en waar de meeste technieken al aanwezig zijn. Om De Warmste Week te doen draaien, zetten we per dag 250 medewerkers in. Er staan welgeteld 57 productiecontainers op deze site. Of De Warmste Week ook volgend jaar naar Kortrijk komt? We leggen de edities nooit op voorhand vast. We gaan nadien evalueren en zien dan wel”, besluit Gunther Leenders. Voor alle duidelijkheid: zo’n indrukwekkend Warmste Week-festivaldorp vraagt gewoon om een topeditie. Kom langs, want de afwezigen zullen ongelijk krijgen.