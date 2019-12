Warmste Week kostte Kortrijk 443.256 euro: “Onze drukste week ooit” Peter Lanssens

24 december 2019

11u56 0 Kortrijk Kortrijk betaalde 0 euro aan Studio Brussel om De Warmste Week naar het Nelson Mandelaplein te krijgen. Maar de stad hoestte wél een reeks andere kosten in de rand op, zoals het inzetten van security en de overnachtingen van de medewerkers van StuBru. Het kostenplaatje voor de stad Kortrijk loopt zo tot 443.256 euro op.

Dat laat burgemeester Vincent Van Quickenborne weten. Maar de kost voor de stad valt in verhouding tot de omvang van het evenement best mee. Want de grootste solidariteitsactie van ons land zorgde gespreid over zeven dagen voor een ware volksverhuizing naar Kortrijk. Studio Brussel maakt pas later vandaag de bezoekerscijfers bekend, maar die gaan sowieso top zijn. Ook horeca- en handelszaken in de binnenstad profiteerden daar voor een stuk van mee. “Het was de drukste week ooit in Kortrijk”, zegt Van Quickenborne. De top tien van de kosten op een rijtje. Security: 157.645 euro, overnachtingen: 80.000 euro, stewards: 44.347 euro, De Lijn: 26.940 euro, Scelta Mobility: 20.000 euro, looplijn met kerstverlichting: 14.306 euro, bouwhekken: 11.602 euro, shuttlebussen: 10.684 euro, diversen: 10.000 euro en De Warmste Boot: 9.200 euro.