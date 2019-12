Warmste Week: koorleden zonder stembanden zingen ‘What a Wonderful Life’ als bedanking voor koor dat voor hen benefietconcert organiseerde Joyce Mesdag

22 december 2019

14u33 0 Kortrijk Opmerkelijk momentje daarnet in de Warmste Week: het koor Maggie’s Melody uit Dilbeek werd er op het podium verrast door het koor OverStemKanker. Daarin zitten mensen die door kanker hun stembanden zijn kwijtgeraakt. De leden van Maggie’s Melody hadden voor hen een benefietactie georganiseerd. Samen brachten ze een heel bijzonder duet van A Wonderful World.

De leden van zangkoor Maggie’s Melody uit Dilbeek hadden vorig jaar al een benefietconcert georganiseerd ten voordele van OverStemKanker. “Maar toen hoorden we dat het koor nog niet lang genoeg bestond, en ze dus niet erkend konden worden als goede doel bij de Warmste Week”, zegt Lies De Vis. “Maar daardoor hebben we ons niet laten afschrikken. De werking van OverStemKanker is zo waardevol, dat we toch met ons initiatief zijn doorgegaan.”

In het koor zitten mensen die in hun strijd tegen kanker hun stembanden zijn kwijtgeraakt. “Zij kunnen wel degelijk nog zingen, door anders te ademen en hun buikspieren anders te gebruiken”, zegt Beatrijs Eemans, coördinator van het koor. “Meer nog, door te zingen in ons koor, verbeteren leren ze ook weer beter praten. Daarnaast is het een ideale manier om uit hun isolement te komen, want mensen die niet meer kunnen spreken, sluiten zich vaker op.”

Dit jaar mochten de leden van Maggie’s Melody de opbrengst van hun benefietconcert, waarbij ze ook enkele nummertjes samen brachten met OverStemKanker, komen voorstellen op het podium van de Warmste Week. “Dus vroegen we uiteraard of er een aantal van OverStemKanker mee wilden naar Kortrijk”, zegt Magalie Gelin. “Neen, het lukte hen niet om mee te komen. Omdat het vakantie was, omdat het slecht weer was, enz. Uiteraard vonden we dat wat jammer, maar we besloten dan maar vol enthousiasme alleen naar Kortrijk te trekken.”

Op het podium bleken de leden van OverStemKanker tóch naar Kortrijk gekomen, ze hadden daarvoor onder één hoedje gespeeld met Studio Brussel om de leden van Maggie’s Melody te verrassen. Samen brachten ze een bijzondere versie van A Wonderful World van Louis Armstrong. Achteraf kregen ze een warm applaus van het aanwezige publiek.

“Ik heb niet te veel gedacht aan het feit dat er zoveel mensen zaten te luisteren en te kijken”, lacht Anne Aelvoet uit Oostende. “Dat was anders niet goed geweest voor de zenuwen.” De stembanden van Frank Teeuws uit Leuven werden twee jaar geleden verwijderd. Hij zit al anderhalf jaar in het OverStemKankerkoor. “Het koor betekent heel veel voor mij. Samen zingen helpt me mijn ademhaling controleren, en het geeft me ook een boost voor mijn zelfvertrouwen. Vroeger durfde ik niet veel meer buitenkomen. Het is prachtig dat Maggie’s Melody dit voor ons heeft willen doen.”