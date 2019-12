Warmste Week is goed voor Belgisch record: 635 vuurstokjes tegelijk aangestoken Joyce Mesdag

21 december 2019

21u35 6 Kortrijk Een wereldrecord werd het niet, maar 635 vuurwerkstokjes die gelijktijdig werden aangestoken was wél goed voor een Belgisch record, want dat was er nog niet.

Enkele studenten Eventmanagement van Hogeschool Vives organiseerden op de Warmste Week in Kortrijk een wereldrecordpoging ‘meeste vuurwerkstokjes aansteken’ om aandacht te vragen voor de spierziekte ALS.

“Het is al sinds de ‘Ice Bucket Challenge’ geleden dat de ALS-liga nog in de media kwam”, vertellen Axelle Peeters en Dani Driesen. “Ondanks de grote aandacht die de Challenge toen teweegbracht, is er tot op de dag van vandaag nog altijd geen behandeling mogelijk. Met dit initiatief willen we onze docent Dave Werbrouck steunen. Hij werd zelf getroffen door ALS en hij lanceerde recent een oproep naar meer experimenteel onderzoek op levende patiënten. Met onze actie ‘De Warmste Plek’ willen we Dave het debat hierover helpen openen.”

Riet Verdure uit Heule en Iris Rossie uit De Pinte waren er bij. “We werden aangesproken op weg naar het plein, en dachten ‘waarom niet?’ Het is leuk, én je steunt er een goed gedoel mee.”

Het wereldrecord is nog steeds voor Japan, en het staat op 1713 deelnemers. “Wij hadden gehoopt op 2088, het aantal geregistreerde goede doelen bij de Warmste Week”, zegt docente Sylvie Vanrenterghem. “Maar het heeft niet mogen zijn. Het is wat koud en nat, en we merken dat mensen wat schrik hebben om hun plek op het plein kwijt te zijn voor Bazart. Gisteren werd het plein ook al afgesloten, vandaar. Maar we mogen heel blij zijn met de 635 deelnemers.”