Warmste Week in Kortrijk: HLN-reporter Peter staat deel loon af en houdt inzameling voor centrum voor Geleidehonden Redactie

09 december 2019

Onze Kortrijkse HLN-stadsreporter Peter Lanssens (42) draagt deze maand zijn steentje bij aan De Warmste Week. Voor elk artikel van zijn hand over De Warmste Week op hln.be/in-de-buurt/kortrijk , staat hij een deel van zijn loon af. Hij houdt verder een inzameling. Het geld gaat integraal naar het Belgisch Centrum voor Geleidehonden.

Zijn keuze voor het Belgisch Centrum voor Geleidehonden is bewust: “Ik ben zelf blind aan een oog, door aangeboren staar”, vertelt hij. “Maar ik heb veel geluk dat mijn ander oog wel oké is. Want aangeboren staar, destijds was daar niets aan te doen, is vaak aan beide ogen. Het is het ideale moment om dankbaarheid te tonen, nu De Warmste Week naar Kortrijk komt. En omdat we hier thuis zelf dol zijn op onze hond, kies ik voor het Centrum voor Geleidehonden. Ik neem tot en met 24 december ook een collectedoos mee naar interviews, afspraken en meetings. Wie dat ziet zitten, mag een bijdrage doen”, aldus onze stadsreporter. Meer info: klik hier.