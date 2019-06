Warmste Week in Kortrijk, dankzij Goose for Life: “Nelson Mandelaplein wordt kloppend hart” Peter Lanssens

17 juni 2019

12u52 7 Kortrijk Hoe Kortrijk De Warmste Week binnenhaalde? Het festival Goose Nonstop For Life eind september 2018 effende het pad. “Het klikte meteen”, stelt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “Ik kijk er samen met alle Kortrijkzanen enorm naar uit.” Kloppend hart wordt het Nelson Mandelaplein.

De Warmste Week komt na twee jaar op het domein Puyenbroeck in het Oost-Vlaamse Wachtebeke naar Kortrijk. De hele stad stond maandagochtend in rep en roer na het fantastische nieuws. De VRT keert voor alle duidelijkheid niet terug naar Het Glazen Huis. Dat is het concept waarmee de eerste edities van Music For Life succesvol langs steden als Gent en Leuven trokken. “De hele stad Kortrijk wordt onze standplaats. We gaan naar de mensen en maken gebruik van de bestaande dynamiek”, zegt Studio Brussel-nethoofd Jan Van Biesen. Hét kloppend hart van De Warmste Week van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december wordt sowieso het Nelson Mandelaplein, waar je ook jeugdcentrum Tranzit en evenementenhal Depart voor optredens kan gebruiken.

We hebben ruim 200 buurtcomités, het verenigingsleven staat sterk... ik ben ervan overtuigd dat het een succes wordt Vincent Van Quickenborne

Hele stad doet mee

Er zal ook op andere plaatsen in Kortrijk heel wat georganiseerd worden. Meer nog: de héle stad moet meedoen. “We hebben ruim 200 buurtcomités, het verenigingsleven staat sterk, ik ben ervan overtuigd dat het een succes wordt”, zegt Vincent Van Quickenborne. “De inwoners van onze stad hangen heel goed aan elkaar. Inwoners, organisaties, studenten, bedrijven, zelfstandigen, we gaan met zijn àllen acties op poten zetten.” Wie nu al voorstellen of ideeën heeft, mag die laten weten via het meldpunt 1777. Eind volgende week wordt een infomoment georganiseerd voor alle verenigingen en geïnteresseerden. Over hoe mensen met ideeën en acties het precies moeten aanpakken. Praktische details volgen snel. Ook omliggende gemeenten reageren meteen enthousiast. “Laat ons tijdens De Warmste Week met een stoet Kuurnenaren en ezels naar Kortrijk trekken. Zoals vroeger met belletjes, groenten en fruit”, zegt burgemeester Francis Benoit van Kuurne. “Langs de Leie, wat indrukwekkend kan worden. Ik roep de Orde van de Ezel, inwoners en verenigingen nu al op om mee te doen. Proficiat, stad Kortrijk!”

We zijn de economische hoofdstad van West-Vlaanderen, Kortrijk is de laatste jaren vernieuwd, we weten wat goed feesten is, we zijn een cultuurstad... dat is Studio Brussel niet ontgaan. Vincent Van Quickenborne

Kortrijk ademt muziek

Dat Studio Brussel in zwijm valt voor Kortrijk is geen toeval. Het festival Goose Nonstop For Life op zaterdag 29 september op het Mandelaplein op Weide bracht 80.000 euro voor De Warmste Week op. Kortrijk ademt muziek. “Goose, SX, Balthazar, Amenra, er zijn tal van bekende bands die hier verblijven of begonnen”, zegt Van Quickenborne. “We hebben met Alcatraz het gezelligste metalfestival van het land, er is ook het festival Kamping Kitsch Club én we hebben met Kortrijk Drumt een heus drumcollectief. Muziek maakt mensen gelukkig. We zijn verder de economische hoofdstad van West-Vlaanderen, Kortrijk is de laatste jaren vernieuwd, we weten wat goed feesten is, we zijn een cultuurstad… Dat is Vlaanderen én Studio Brussel duidelijk niet ontgaan”, aldus Van Quickenborne. De komst van De Warmste Week zal ook een volksverhuis naar Kortrijk in gang zetten. Wat meteen ook uitstekend nieuws is voor de hotels en de handels- en horecazaken in de stad. Iedereen wordt er beter van.

Solidariteitsbeweging

Studio Brussel is niet enkel overtuigd door de levendigheid en positiviteit van Kortrijk. De stad is centraal gelegen en goed bereikbaar. De Warmste Week van de solidariteitsactie Music For Life komt zo ook voor het eerst naar West-Vlaanderen. De Warmste Week/Music For Life is uitgegroeid tot de grootste solidariteitsbeweging in Vlaanderen, ondersteund en gedragen door alle VRT-netten. Nog meer informatie over de aanpak volgt op woensdag 18 september. Dan maken ook de andere VRT-netten bekend wat ze precies gaan doen voor De Warmste Week. Vanaf dan kunnen ook alle actievoerders hun initiatief voor De Warmste Week registreren.