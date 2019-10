Warmste Week: De Kier verkoopt 1.000 spietjes tegen armoede Peter Lanssens

08u12 0 Kortrijk De Kier in Kortrijk, een vzw die onder meer jongeren in armoede helpt, pakt in het kader van De Warmste Week op Studio Brussel met een opgemerkte actie uit. De ploeg van De Kier liet 1.000 spietjes uit recuperatiehout maken. Die worden vanaf midden oktober vrij bewerkt, om ze daarna te verkopen. De opbrengst gaat integraal naar de armoedewerking van vzw De Kier.

De keuze voor spietjes zit vol symboliek. “Het huis van vzw De Kier in de Kapittelstraat 27 staat elke weekdag tussen 9 en 11.30 uur gastvrij open”, vertelt Paul De Marez. “Voor wie miserie heeft, het niet alleen opgelost krijgt en misschien geen uitweg meer ziet, staat onze deur steeds op een kier. Nu De Warmste Week in aantocht is, roepen we alle mensen met een warm hart op om hun voordeur ook symbolisch op een kier te zetten. Als in elk van de duizend Kortrijkse straten minstens één deur steeds op een kier staat, wordt Kortrijk een warme stad. Vandaar onze actie met 1.000 spietjes.”

Scholen en verenigingen

De houten spietjes kunnen vanaf midden oktober vrij bewerkt worden met bijvoorbeeld enkele woorden, een bloemetje, een hartje of een handtekening. Om elk spietje een persoonlijke touch te geven. Wie dat wil, kan daarna de bewerkte spietjes verkopen tegen een vrije gift, met 5 euro als basisprijs. “Inwoners, scholen, verenigingen, organisaties, vriendengroepen… iedereen is welkom om te helpen en onze actie te doen slagen”, besluit Paul De Marez. Info of vragen: www.dekier.be, dekier@skynet.be of tel. 0477/79.40.18.