Warmste Week: Collega’s en familie overleden brandweerman zorgen voor AED-toestel in twee scholen Joyce Mesdag

22 december 2019

22u24 1 Kortrijk Acht collega-brandweermannen van Jens de Winter uit Borsbeek, die begin dit jaar op 30-jarige leeftijd overleed na hartfalen, hebben met de opbrengst van een gesponsorde fietstocht twee AED-toestellen gekocht om in twee scholen in Borsbeek en Wommelgem op te hangen. Ze mochten samen met Jens’ vriendin, zus en mama hun verhaal komen doen op het podium van de Warmste Week.

Jens deed elk jaar mee aan Fire for Life, de goede doelen-actie van de Vlaamse brandweerlieden in het kader van Music for Life. Om zijn inzet verder te zetten, besloten zijn collega’s een actie op poten te zetten, een eerbetoon aan Jens. Ze fietsten 150 km en lieten zich daarbij sponsoren. Met de opbrengst van die actie worden in twee scholen via de vzw Heartsaver AED-toestellen gehangen. Eén in Borsbeek waar Jens woonde en bij de brandweer was, en één in Wommelgem waar Jens vandaan kwam.

Zijn brandweercollega’s, zijn vriendin Lotte, zus Jentl en zijn mama Carine mochten op het podium vertellen over Jens, en over de actie die ze hadden georganiseerd. Ze dronken er met de StuBru-deejays een gin-tonic, de lievelingsdrank van Jens, op het leven terwijl André Hazes Juniors ‘Leef’ door de boxen schalde.

“Jens heeft al die jaren geprobeerd om op het podium te mogen komen”, zegt zijn collega Kristof De Baets. “Nu zijn we er in geslaagd, dankzij hem. Dit was een hele lastige dag, want alle andere jaren was hij telkens met ons mee. We missen Jens enorm, het was echt iemand die iedereen mee kon trekken met zijn enthousiasme. Op de jaarlijkse sportproef bijvoorbeeld moedigde hij iedereen aan tot we allemaal geslaagd waren. Voor vandaag had hij ons gegarandeerd wekenlang achter de veren gezeten. ‘Of we toch al ingeschreven waren, he’. We zijn van plan om elk jaar bij Jens stil te staan op deze dag.”