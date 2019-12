Warmste Week blijft duren in Kortrijk: handelaar houdt benefiet voor jonge verkeersslachtoffers Peter Lanssens

27 december 2019

15u00 0 Kortrijk De Warmste Week blijft duren in Kortrijk. Dimitri Christiaens (38) koppelt zaterdag een opendeurdag aan een benefiet in hardcore- en streetwearshop DC’s Special. De opbrengst gaat naar het Fonds Emilie Leus. Dat geld inzamelt voor sensibiliseringscampagnes en jonge verkeersslachtoffers steunt. “Ik verloor de voorbije jaren enkele jonge klanten, die vrienden waren, door ongevallen”, zegt Dimitri Christiaens. “Ik denk daar meer over na, nu ik zelf papa ben.”

DC’s Special, de enige gabbershop in ons land, houdt op zaterdag 28 december een opendeur op het Overbekeplein. Aangezien de speciaalzaak klanten tot uit Texas in de Verenigde Staten over de vloer krijgt, wordt daar tussen 10 en 18 uur toch wat volk verwacht. Dimitri Christiaens maakt van die gelegenheid gebruik om kerstmutsen te verkopen en een collectebus te plaatsen. Klanten die dat wensen, doen zo een duit in het zakje voor het Fonds Emilie Leus. “Ik ben al een paar goeie klanten kwijt, door ongevallen”, vertelt hij. “Ik denk veel aan hen, zoals aan Tcherina Choeur (22) uit Wervik. De jonge vrouw stierf op 30 oktober 2013, nadat ze met haar bromfiets tijdens het oversteken van de Menensesteenweg in Wervik opgeschept werd door een wagen. Tcherina was wellicht verblind door de zon. Ze was een tof meisje, altijd in voor een babbel en een grapje. Haar bijnaam was ‘Tcherina Heartcore’. Ik ga haar nooit vergeten. Mijn winkel wordt zaterdag een dag omgedoopt tot ‘Heartcore shop’.”

Inspireren

Dimitri Christiaens laat zich voor zijn benefiet ook inspireren door De Warmste Week van Studio Brussel. Die van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december alle harten verwarmde in Kortrijk. “Het mag niet bij een weekje blijven. Op solidariteit staat geen termijn”, vertelt de handelaar. “We kunnen het hele jaar door ons hart tonen. Laat ons van 2020 Het Warmste Jaar maken in Kortrijk. Zodat Studio Brussel niet anders kan dan eind 2020 met De Warmste Week weer naar onze stad te komen. Je zag door De Warmste Week trouwens veel meer mensen in de winkelstraten in het centrum. En er liep ander volk rond. Zo zag ik hier mensen tot uit Limburg en Antwerpen. De Warmste Week werkt motiverend. Ik hoop dat de initiatieven voor goeie doelen blijven komen.”

Beleving

Dimitri Christiaens hoopt met zijn opendeur ook in te spelen op een vraag van Unizo en andere, om als handelaar voor meer beleving te zorgen. “Ik lok met mijn initiatief niet enkel volk naar mijn winkel. Want ik denk dat mijn klanten, de meeste komen van de Benelux en Noord-Frankrijk, ook een tijdje in Kortrijk zullen blijven en andere handels- en horecazaken gaan bezoeken. Mijn collega-ondernemers kunnen er maar wel bij varen. Ik hoop dat anderen mijn voorbeeld volgen. Door initiatieven zoals een opendeur te houden, haal je de mensen fysiek naar Kortrijk en trek je hen weg van het online shoppen.”