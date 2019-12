Warmste Week: aanschuiven om op het Nelson Mandelaplein te kunnen Joyce Mesdag

21 december 2019

21u33 0

Het was weer goed druk vandaag bij de Warmste Week. Op momenten was het zelfs aanschuiven om op het Nelson Mandelaplein te kunnen. Onder meer omstreeks 19u stond er een lange rij aan te schuiven. Maar het zag er erger uit dan het was. “We hebben amper een paar minuten moeten aanschuiven”, zeggen Tom Laridon en Sophie Devos uit Aalbeke. “Het schoof echt heel vlotjes op. Waarom we komen? Voor de sfeer. Het gebeurt niet elk jaar dat de Warmste Week zo dicht bij huis komt, he. Zelf hebben we geen actie op poten gezet, maar het regende wel acties in onze onmiddellijke omgeving. Op die manier hebben we het goede doel toch ook vaak gesteund de voorbije weken.”