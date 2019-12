Warmste Sjaal van meer dan 3 kilometer? Die wil cast van #LikeMe wel eens zien Maxime Petit

13u07 29 Kortrijk De leerlingen, leerkrachten en de hele entourage van de vrije basisschool Rodenburg breien sinds begin vorige maand aan de Warmste en langste Sjaal. Woensdagochtend stond de teller al op 3,083 kilometer. De Ketnetacteurs van #LikeMe kwamen de straffe stoot van dichtbij bekijken.

“Het record staat op 3,320 kilometer, maar we zijn er zo goed als zeker van dat we dat tegen het einde van de actie op donderdagochtend zullen verbreken”, zegt juf Tine Vercruysse. “We hebben nog maar een paar honderd meter te gaan en we verwachten nog heel wat breistukken van sympathisanten de komende uren. Het is vooral schitterend om zien welk gevoel van samenhorigheid deze actie teweegbracht op deze school. De laatste weken is het enthousiasme alleen maar toegenomen. De kinderen lieten zich sponsoren per meter die ze breiden en dat bracht voorlopig al meer dan 2.200 euro in het laatje. De opbrengst gaat naar de vzw JulieJolie die mutsjes maakt voor zwaar zieke kinderen.”

#LikeMe en Goedele Wachters

De spectaculaire actie is ook Ketnet niet ontgaan. De jongerenzender stuurde zowaar de cast van de populaire tienerreeks #LikeMe naar de Rodenbachschool. De acteurs namen er een filmpje op en werden gezellig samen ingeduffeld in de Warmste en Langste Sjaal. Ook Ketnetwrapster Sarah voelde en zag dat het goed was. De tieneridolen werden zeer enthousiast onthaald op de speelplaats. Enkele fans gingen volledig uit hun dak. Ook toen vrt-journaliste Goedele Wachters haar opwachting maakte, stegen de decibels rond het Rodenbachplein.

Breien als hobby

Kian Arkan (10) genoot van de hectiek op en rond de speelplaats. Breien is nu ook één van zijn hobby’s. “Aanvankelijk vond ik het saai maar hoe meer ik breide, hoe leuker ik het vond. In totaal heb ik 3 meter gebreid en wees maar zeker dat ik het nog zal doen in mijn vrije tijd. Misschien probeer ik eens een trui.” Ook de 10-jarige Julia Maes straalde. “Mijn mamie leerde me breien. Ik slaagde erin om één meter sjaal te leveren. Op mijn verlanglijstje staat nog een zelfgemaakte muts”

Nelson Mandelaplein

Donderdag volgt nog een hoogtepunt voor de school, want dan trekken de leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar naar het Nelson Mandelaplein met hun meer dan 3 kilometer lange sjaal in de hand. “Natuurlijk hopen we dat we de aandacht trekken van de productie van Studio Brussel om zo het podium te mogen betreden met onze sjaal en onze leerlingen”, weet Tine Vercruysse. “Het zou de kers op de taart zijn na een fantastische actie die zes weken duurde.”