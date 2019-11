Warmste Opendeurdag steunt hippotherapie voor mensen met beperking: “Geld nodig voor aankoop sterk paard” Peter Lanssens

08 november 2019

14u32 0 Kortrijk Ruiterclub Domein Leiedal op de Kruiskouter 50 in Bissegem houdt op maandag 11 november een Warmste Opendeurdag. De grootste ruiterclub van onze regio doet dat om er hippotherapie verder uit te bouwen. Dat is het therapeutisch en orthopedagogisch omgaan met het paard als partner, met het oog op een verbeterde levenskwaliteit van kinderen en volwassenen met een beperking. “We hebben geld nodig voor de aankoop van een sterk trekpaard, voor onze hippo-koets.”

Hippo Leiedal heeft al een aangepaste hippo-koets. Waarin rolstoelgebruikers comfortabel kunnen plaatsnemen. Met een speciaal tilsysteem kan de rolstoel netjes op de koets gezet worden. Hippo Leiedal zoekt nu een groot en sterk trekpaard voor de koets, na het uitvallen van het vorig paard. De opbrengst van de Warmste Opendeurdag, in het kader van De Warmste Week op Studio Brussel in Kortrijk, wordt dan ook gebruikt om een trekpaard aan te schaffen. Het trekpaard zal trouwens ook in de klassieke hippotherapie gebruikt worden. Personen met een beperking worden in verschillende posities op het paard gezet. De schommelende wiegbewegingen van het paard helpen de ruiter om te ontspannen, de spieren te versterken en de bloedsomloop te verbeteren.

Gratis initiatielessen en Vlaamse kermis

De Warmste Opendeurdag op maandag 11 november omvat gratis initiatielessen voor niet-ruiters die van de paardensport willen proeven, van 10.30 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. Inschrijven doe je in de cafetaria van de ruiterclub of tel. 056/35.36.77. Deelnemen kan al vanaf 8 jaar. De Warmste Opendeurdag omvat van 14 tot 16.30 uur ook een Vlaamse kermis met onder meer hoefijzerwerpen en sjoelbak, ponyritjes voor de jongsten en een glaasje jenever voor de ouders. Deelnemen aan de Vlaamse kermis kost 5 euro.

Braadworsten en tombola

Vrijwilligers bakken wafels en taarten. Slagerij Joost & Maryline uit Kortrijk zorgt voor braadworsten en hamburgers. Ook die opbrengsten gaan naar de aankoop van het trekpaard. Verder voorzien: een tombola met prijzen zoals een luchtdoop met de luchtballon van Meubelen Gaverzicht of een reischeque van 250 euro van vakantietepaard.be. Eveneens gepland op de Warmste Opendeurdag: een aperitief van 11 tot 12.30 uur en gratis demonstraties vanaf 18 uur met als hoogtepunt een spectaculaire carrousel van twaalf wedstrijdruiters.