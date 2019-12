Warmste Match steunt G-voetbal van KV Kortrijk: “Het wordt een pittig en fair burenduel” Peter Lanssens

10u33 0 Kortrijk Het terrein van KFC Aalbeke Sport in de Garenwinderstraat vormt op zondag 15 december het decor voor De Warmste Match, tegen KRC Bissegem. De opbrengst gaat naar het G-voetbal van KV Kortrijk. G-voetbal is voor mensen met een beperking. Want voetbal is van iedereen en voetbal is vooral voor iedereen.

De Warmste Match opent om 13 uur de deuren. De aftrap is om 14.30 uur. Er zijn kerststandjes met jenever en braadworsten en er is muziek met dj’s Wai Kiki Music en Ralph Peignoir. “Kom massaal. De toegang van 5 euro gaat integraal naar het G-voetbal van KV Kortrijk. Met hoe meer we zijn, hoe meer we kunnen schenken”, zegt Gaël Agneray, speler van KFC Aalbeke Sport. “Het wordt een wedstrijd met pit. En het wordt vooral een fair burenduel”, aldus Gaël Agneray. De aftrap wordt door een delegatie van KVK en het G-voetbal gegeven. Er worden ook Warmste Foto’s genomen, door Olaf Verhaeghe. Info op de Facebookpagina: klik hier.