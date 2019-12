Warmste Basketgame hoopt op 2.000 bezoekers: “Tot 14.000 euro opbrengst is haalbaar” Kom kijken, want geld gaat integraal naar MUG-helikopter en mensen in nood Peter Lanssens

10 december 2019

13u02 0 Kortrijk Een van de uitschieters bij de vele hon-der-den acties voor De Warmste Week in Kortrijk is De Warmste (Basket)Game op zaterdag 14 december in sportcampus De Lange Munte. “1.000 toeschouwers zou mooi zijn, maar we hopen op 2.000”, zegt coördinator Frederik Degreve. Het event, er is ook heel wat randanimatie, steunt de MUG-heli in West-Vlaanderen en mensen in nood, via de vzw Sint-Michiel Agape. “Een opbrengst van 12.000 tot 14.000 euro is haalbaar.” Gaan dus!

De Warmste Game start komende zaterdag om 18.15 uur met een match tussen de Kortrijk Spurs en Zottegem, bij de eerste landelijke heren. Om 20.30 uur volgt een spannende derby tussen de Kortrijk Spurs en Duva Oostende, in topdivisie 2 heren. De spelers dragen voor de gelegenheid speciale truitjes, met de vlam van De Warmste Week op. “JCI Kortrijk en de Kortrijk Spurs slaan de handen in elkaar om van de Warmste Game veel meer te maken dan een basketmatch”, zeggen coördinator Frederik Degreve van JCI Kortrijk en Steph Adams van de Kortrijk Spurs. Zo interviewt Sporza-journalist Carl Berteele de bekende ultrarunner Karel Sabbe, tijdens een vip netwerk event vanaf 18 uur. Toeschouwers genieten ook van een optreden van dansschool Pirouette en zien Lennert Vindevogel, de speaker van Oostende, aan het werk. En tijdens de pauze van de match tussen de Kortrijk Spurs en Duva Gistel-Oostende worden alle West-Vlaamse JCI-afdelingen uitgedaagd om popcorn te spelen. Bij popcorn-basketbal vormen alle deelnemers een rij voor de ring. Als de eerste speler de bal er niet in krijgt, maar de tweede wel, dan is de eerste uitgeschakeld. Wie uiteindelijk als laatste overblijft, is de winnaar.

JCI Kortrijk en de Kortrijk Spurs smeedden al in maart plannen. Toen later de komst van De Warmste Week naar Kortrijk aangekondigd werd, kwam alles in een stroomversnelling. En beslisten we om er echt iets groots van te maken. Coördinator Frederik Degreve

Veiling uniek truitje

Er zijn verder de hele avond promostandjes. Sint-Michiel Agape, een vereniging die mensen in nood helpt, stelt hun werking voor. Er is een luchtballonvaart te winnen dankzij sponsor Benedict Huysentruyt Verf en Advies, je kan proeven van het streekbier Martha en iedere jeugdspeler krijgt een stickerboek van de Kortrijk Spurs. Er wordt ook popcorn verkocht. En er is de veiling van een uniek truitje, met handtekeningen op van spelers, sportjournalist Carl Berteele en ultrarunner Karel Sabbe. Na de basketmatchen is er een afterparty.

De MUG-heli wordt helaas niet meer gesubsidieerd. Maar de MUG-heli is net heel belangrijk en zelfs cruciaal, in bepaalde omstandigheden. Vandaar onze beslissing om die werking te ondersteunen. Coördinator Frederik Degreve

Stroomversnelling

Er is grondig nagedacht over de keuze van de goeie doelen. “De MUG-heli wordt helaas niet meer gesubsidieerd. Maar de MUG-heli is net heel belangrijk en zelfs cruciaal, in bepaalde omstandigheden. Vandaar onze beslissing om die werking te ondersteunen”, zegt Frederik Degreve. De Kortrijk Spurs kiezen voor Sint-Michiel Agape om zo ook een goed doel van Kortrijk zelf in de aandacht te brengen. “Er waren al in maart plannen om samen iets te doen, met JCI Kortrijk en de Kortrijk Spurs”, vervolgt Frederik Degreve. “Toen later de komst van De Warmste Week naar Kortrijk aangekondigd werd, kwam alles in een stroomversnelling. En beslisten we om er echt iets groots van te maken. We roepen op om volop mee te supporteren, met familie en vrienden”, aldus De Greve.

Tickets vanaf 10 euro

Je kan een ticket van 10 euro of een vip-ticket van 40 euro (ook netwerk event met catering inbegrepen) kopen. Wie voor minstens 200 euro aan tickets koopt, kan zijn of haar (bedrijfs)logo gratis laten projecteren tijdens het basketevenement. Alle info over De Warmste Game is terug te vinden op www.dewarmstegame.be.