Warmer dan 20 graden? Fietsen mag niet overal langs Leie: “We sluiten ook betonnen zitblokken af” Peter Lanssens

08 april 2020

12u24 11 Kortrijk Burgemeesters Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) van Kortrijk en Francis Benoit (CD&V) van Kuurne voerden afgelopen weekend een fietsverbod op enkele te smalle delen van het jaagpad langs de Leie in. De richtlijn in coronatijden blijft ook de komende weekends gelden en is uitgebreid. Het fietsverbod geldt voortaan ook bij dagen met temperaturen boven 20 graden.

Concreet betekent dat bijvoorbeeld voor deze week dat je woensdag, donderdag, vrijdag en in het verlengde weekend tot en met paasmaandag niet overal mag fietsen langs de Leie. Het fietsverbod geldt op een strook tussen de Ronde van Vlaanderenbrug in Kortrijk en de brug van de R8 over de Leie in Bissegem en op een strook tussen het Koning Albertpark in Kortrijk en de jachthaven van Kuurne. Je mag er wel met je fiets afstappen en te voet verder gaan. Het fietsverbod geldt telkens van 13 tot 18 uur. Er komen, net zoals afgelopen weekend, nadars met verbodstekens aan de in- en uitgangen van de zones waar je niet mag fietsen.

Gemeenschapswachten of stewards herinneren fietsers aan de toegangen aan de regels. De politie controleert in de zones zelf. Wie zich niet aan de regels houdt, krijgt 250 euro boete. Vorig weekend kregen tien mensen een bekeuring. “De maatregelen zijn niet evident, maar ze beschermen mensenlevens”, herhalen Vincent Van Quickenborne en Francis Benoit. “De meeste passanten tonen er begrip voor. Respecteer alle maatregelen. Hoe beter we ze nu opvolgen, hoe sneller de maatregelen weer kunnen ingetrokken worden.”

Ook nieuw is dat langs de Leie op grondgebied Kortrijk nu ook alle zitbanken en betonnen blokken met linten afgespannen worden en voorzien van een affiche. Je mag er niét zitten. Wat mensen toch bleven doen, vooral op de Diksmuidekaai en de Fabriekskaai. Het afspannen van de zitbanken en betonnen blokken daar komt er op uitdrukkelijke vraag van de politie. Wie er toch gaat zitten, krijgt 250 euro boete. Het Koning Albertpark en Buda Beach blijven dicht. De zitbanken in alle Kortrijkse en Kuurnse parken blijven afgezet. In Kuurne blijven ook alle zitbanken op het Marktplein en in de groene long, de Vlindertuin en het sportpark afgezet.

Voor de volledigheid: de fiets- en wandelboulevard langs de noordelijke oever van de Leie wordt op vier punten afgezet voor fietsers: aan de oprit naar de Overzetweg in Bissegem, aan de oprit van de Trakelweg aan de Ronde van Vlaanderenbrug in Kortrijk, aan de overgang van het Koning Albertpark naar de Guido Gezellewandeling en Leiekant in Kortrijk en aan de oprit van restaurant Gust’Eaux in de Leiemeersdreef in Kuurne.