Warme bakkerij Soete uitgebreid en vernieuwd: “Vraag naar ambachtelijk brood blijft

groot” Uitbaters verkochten tijdens werken alles vanuit garage AHK

30 augustus 2019

11u06 3 Kortrijk Bakkerij Soete in de Kortrijksestraat is sinds vrijdag volledig vernieuwd en uitgebreid. “Drie weken hebben we de bakkerij open gehouden in onze garage, nu zijn de werken eindelijk klaar”, zeggen zaakvoerders Wouter Soete en echtgenote Karolien Van Leuvenhage.

Bakkerij Soete is sinds 2011 gevestigd in de Kortrijksestraat en is één van de vijf warme bakkers in Heule. “Heule is op dat vlak nog erg verwend”, zegt Karolien Van Leuvenhage. “Zeker als je vergelijkt met andere gemeenten die soms helemaal geen warme bakker meer hebben. We proberen op een zo ambachtelijk mogelijke wijze te werken. In tijden waar steeds meer producten die echt ambachtelijk gemaakt worden verdwijnen, voelden wij toch de drang om uit te breiden. We voelden dat de bakkerij te klein werd. Nu palmt de bakkerij ook de woonkamer van ons huis in. Dat we dit kunnen doen, bewijst dat de klant belang hecht aan vakmanschap.”

Het koppel opende een paar jaar geleden een tweede vestiging op Overleie in Kortrijk. Maar die vestiging sloten ze enkele jaren geleden opnieuw wegens tijdsgebrek. “Omdat we hier erg vaak bezig waren, merkte ik dat ik te weinig in de zaak op Overleie kon zijn. Nu kunnen we hier uitbreiden in onze zaak in Heule en zitten we hopelijk goed voor een lange tijd.

Garage

Tijdens de werken waren Wouter en Karolien genoodzaakt om hun bakkerij open te houden in hun garage. “Ons brood verkopen vanuit onze garage was een hele uitdaging”, vertelt Wouter. “Toch bleek dat eens we bezig waren nog best goed mee te vallen, beter dan we hadden verwacht. We zijn uiteraard enorm blij dat de werken eindelijk achter de rug zijn. Het was wel erg nipt, want pas om 6 uur vanmorgen (vrijdag, red.) werden de rekken om ons brood uit te stallen geleverd. Er moeten ook nog enkele afwerkingen gebeuren. Dat zijn zaken die wij zien, maar die de klant niet ziet. Voor het interieur hebben we gekozen voor warme tinten met veel hout en zwart om een erg gezellige en warme sfeer te creëren. Ik denk dat we daar heel goed in geslaagd zijn. Nu we de zaak hebben kunnen uitbreiden willen we onze klanten nog meer zelfgemaakte producten kunnen aanbieden, zoals bijvoorbeeld aardbeienconfituur.” Bakkerij Soete verdeelde in Heule broodzakken om reclame te maken voor de vernieuwde winkel. Tijdens de openingsdag werden de klanten getrakteerd op gratis broodjes.