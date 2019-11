Warmathon verhuist van Leieboorden naar Lange Munte Peter Lanssens

07 november 2019

13u01 2 Kortrijk Zelf een goed doel kiezen en er rondjes voor lopen. Het kan op De Warmathon, tijdens De Warmste Week. Het sportevenement, dat jaarlijks zo’n 45.000 mensen op de been brengt, komt zoals bekend voor het eerst naar Kortrijk. Dat zal op woensdag 18 december van 12 tot 20 uur wel niet langs de Leieboorden zijn, zoals eerst gepland. Omdat die dag ook De Warmste Week-radiomarathon van Studio Brussel in Kortrijk start, dreigt (verkeers)chaos in het centrum.

De Warmathon zal daarom op sportcampus Lange Munte plaatsvinden, op Hoog Kortrijk. De lopers worden aangemoedigd met muziek op MNM ook. De beats ter plaatse worden verzorgd door MNM Start to Dj-winnaars Avalonn en Merlo. Nieuw is dat wie een actie officieel registreerde voor De Warmste Week, ook op De Warmathon zijn verhaal kwijt kan. MNM-dj’s en bekende Vlamingen zullen op De Warmathon actievideo’s met actievoerders opnemen, die ze nadien zelf kunnen delen op hun sociale media. Er zullen ook enkele dj’s meelopen, om de lopers een hart onder de riem en een micro onder de neus te steken. Dat zijn onder meer Wanne Synnave, Kawtar Ehlalouch, Sen De Paepe, Yoren Linsen, Anushka Melkonian en Laurens Luyten. Ook Sportstan Vanderwaeren komt. Er is nog meer: in ruil voor een inschrijving voor De Warmathon, kan elke luisteraar een favoriet loopnummer doorgeven. MNM draait die favoriete song op de dag dat je loopt. Info over De Warmste Week en De Warmathon: www.dewarmsteweek.be.