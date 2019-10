Warmathon komt voor het eerst naar Kortrijk: sportevent voor goede doel lokt 45.000 mensen Peter Lanssens

01 oktober 2019

06u42 10 Kortrijk Zelf een goed doel kiezen en er rondjes voor lopen. Het kan op de Warmathon, tijdens de Warmste Week op Studio Brussel. Het grootste en meest solidaire sportevenement van Vlaanderen, dat zo’n 45.000 mensen op de been brengt, komt in West-Vlaanderen voor het eerst naar Kortrijk.

De Warmathon palmt op woensdag 18 december de Leieboorden (Kasteelkaai) in Kortrijk in, van 12 tot 20 uur. Die dag start ook de Warmste Week radiomarathon van Studio Brussel in Kortrijk. Bekende dj’s draaien langs het parcours ‘de warmste plaatjes’. De Warmathon trekt daarna op donderdag 19 december naar het Koning Boudewijnstadion in Brussel, op vrijdag 20 december naar recreatiedomein Blaarmeersen in Gent, op zaterdag 21 december naar Linkeroever in Antwerpen, op zondag 22 december naar het Universitair Sportcentrum in Leuven en op maandag 23 december naar be-Mine in Beringen. Inschrijven voor de Warmathon kost 15 euro en doe je op dewarmsteweek.be. Waar je ook zelf een goed doel kiest. Kan ook: het bedrag van jouw inschrijving er zelf op verhogen om zo jouw gekozen goede doel financieel extra te steunen.