Warm Overleie houdt benefietfestival voor rolstoellift voor De Branding Peter Lanssens

02 oktober 2019

15u19 0 Kortrijk Handelscomité Overleie houdt op zaterdag 23 november voor de Warmste Week op Studio Brussel een benefietfestival op het Sint-Amandsplein. Het doel is om een rolstoellift van 25.000 tot 40.000 euro te kunnen schenken aan De Branding in Heule. Om het festival te kunnen financieren, is er nu eerst een crowdfunding opgestart.

De Overleienaars zijn fier dat de Warmste Week in december naar Kortrijk komt. Handelscomité Overleie pakt met een benefietfestival uit. Twaalf muziekbands zetten op zaterdag 23 november belangeloos het Sint-Amandsplein in vuur en vlam. “En daar zitten veel gekende namen bij. We maken vanaf komende zaterdag iedere week een band bekend”, zegt mede-organisator Trui Steenhoudt. De organisatoren hebben een startkapitaal van zeker 5.000 euro nodig, onder meer voor twee podia, twee geluidssystemen en technische ondersteuning. Er is daarom nu eerst een crowdfunding gestart, waar je een bedrag vanaf 5 euro kan storten. Info hierover: klik hier.

Voorverkoop

De opbrengst van het festival gaat naar een rolstoellift voor De Branding, die zorg aanbiedt voor volwassenen met een beperking. Zo’n lift kost tot 40.000 euro. “Mobiliteit is de sleutel om mensen met een beperking te integreren. Iedereen verdient een plaats in onze maatschappij”, zeggen de organisatoren. Kaarten kosten 12 euro in voorverkoop. Ze zijn vanaf 15 oktober te krijgen in café De Groene Kikker in de Kapelstraat en in eet- en desserthuis Halte 6 en brasserie Sint-Amand op het Sint-Amandsplein. Bestellen kan ook via Steenhoudt_trui @hotmail.com. Kaarten aan de deur kosten 15 euro. Er staat verder meer info over het evenement op een Facebookpagina. Wie dit wil bekijken: klik hier.