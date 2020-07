Warenhuis Albert Heijn in Ring Shopping ontruimd door rook LSI

06 juli 2020

19u33

Kortrijk In winkelcentrum Ring Shopping Kortrijk Noord is warenhuis Albert Heijn maandagavond rond 18 uur een tijdlang ontruimd. De oorzaak was een rokende motor van een metalen rolluik.

De motor zorgde voor wat rookontwikkeling in de winkel. Het personeel evacueerde meteen enkele tientallen klanten en verwittigde de brandweer. De brandweer van de zone Fluvia snelde ter plaatse en stelde na onderzoek vast dat het euvel bij de motor van het metalen rolluik aan de ingang van de winkel lag. “Na een herstelling van een motor van een rolluik is een oververhitting ontstaan”, aldus Ann Maes van Albert Heijn België. “Hierdoor kwam er rook vrij en een brandgeur. De winkel in Kortrijk is zowat één uur ontruimd, maar ging daarna opnieuw open. Er raakte niemand gewond en er was geen sprake van paniek.” De rest van het winkelcentrum moest niet geëvacueerd worden.