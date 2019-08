Warande wordt nóg leuker speelparadijs: “Speelheuvel, -bossen, -beek, snoezelpaleis én bouwspeelplaats” Peter Lanssens

15 augustus 2019

15u12 0 Kortrijk Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) pompt 1,5 miljoen euro in 73 jeugdverblijven in Vlaanderen. Om ze nog kindvriendelijker, brandveiliger en moderner te maken, voor een breder publiek. Ook speeldomein De Warande in Heule krijgt een toelage. Vooral om er een nog leuker speelparadijs van te maken.

Voorzitter van vzw De Warande en schepen van Kinderen en Jongeren Bert Herrewyn (sp.a) is tevreden met de financiële steun. “Vooral omdat het naar investeringen in nog meer kindvriendelijkheid gaat”, zegt Bert Herrewyn. “We dienden een dossier van 120.673,58 euro in, waarvan maximaal 40 procent betoelaagd kon worden. Uiteindelijk krijgen we nu een aanzienlijke toelage van 42.566 euro. Het dient voor vijf ingrepen op ons speeldomein. Er komt in het landschapspark achter de barbecue-zone een speelheuvel met arena, glijbaan, klauterelementen en diverse spelprikkels. Interessant hier is ook dat de aarde voor de aanleg van die speelheuvel wordt gerecupereerd uit het grondverzet van de werken voor nieuwe lokalen (zijn volop bezig, red.) in De Warande.”

37.007 bezoekers in 2018

“Verder voorzien: de aanplant van twee speelbossen, de opwaardering van de speelbeek met onder meer een nieuw trekvlot en de inrichting van een snoezelpaleis met uitbreiding van de huidige snoezelcontainer, gericht op kinderen met een beperking. Tot slot zal de bouwspeelplaats verder afgewerkt worden. Die gezien het succes, een blijver wordt. De meeste werken starten in het najaar al. De speelbossen worden in de winter aangeplant”, aldus Bert Herrewyn. De Warande verandert ingrijpend, want momenteel zijn daar dus ook de werken voor nieuwe lokalen bezig. De vernieuwing is te verantwoorden. Want De Warande is in trek. De speelpleinwerking verwelkomde vorig jaar 11.613 kinderen. Er waren in 2018 verder 15.134 overnachtingen. En nog eens 10.260 mensen bezochten vorig jaar De Warande om er een activiteit mee te pikken of te genieten van het groen.