Wandelsportclub Marke stelt coronawandelingen open Peter Lanssens

02 juni 2020

17u04 7 Kortrijk Wandelsportclub Marke stelt vanaf deze maand met rode pijlen en witte punten uitgepijlde wandelingen open. De routes in lusvorm zijn tot eind augustus gratis te bewandelen. Individueel of in gezinsverband, binnen je eigen bubbel en op jouw tempo en zelf gekozen tijdstip.

Er zijn acht ‘coronawandelingen’ met start aan het OC in Marke (9,3 kilometer), de parking Rietput in Bissegem (6,97 km), het OC in Aalbeke (9,29 km), OC Kastanjehuis in Kooigem (8,95 kilometer), OC De Wervel in Bellegem (8,33 km), de parochiezaal in Rollegem (9,09 km), OC De Vonke in Heule (5,77 km) en sportcentrum Lange Munte op Hoog Kortrijk (7,34 km). De coronawandelingen zijn een alternatief voor geschrapte wandelevenementen tot eind 2020, zoals Kortrijk Feeëriek en de Verstraetetocht.

De wandelingen zijn een initiatief van de parcourswerkgroep van Wandelsportclub Marke, met Johan De Smet, Mark Debooserie, Didier Delecluse en Philippe Quidousse. “De wandelingen zijn ideaal om in tijden van corona geest en lichaam in balans te houden en zich te vergapen aan de mooie plekjes die Kortrijk heeft”, zegt schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). De wandelingen zijn niet rolstoeltoegankelijk.