Wandeling vraagt aandacht voor dodelijke bloedziekte TTP: “Fonds opgestart om onderzoek te steunen“ Peter Lanssens

26 februari 2020

11u44 3 Kortrijk De universiteit Kulak in Kortrijk leidt op zaterdag 29 februari, op World Rare Disease Day, een benefietwandeling in goeie banen om aandacht te vragen en middelen te werven voor onderzoek naar de zeldzame en erg dodelijke bloedziekte trombotische trombocytopenische purpura (TTP).

Ongeveer één op een miljoen mensen wordt door TTP getroffen. De ziekte, die bij meer vrouwen dan mannen voorkomt, kan tromboses over het ganse lichaam veroorzaken. Een onderzoeksteam op de campus van Kulak verricht baanbrekend werk naar de behandeling van TTP. Professor Karen Vanhoorelbeke staat er mee aan het hoofd van het Labo voor Trombose Onderzoek. Het team wil nu via een TTP-fonds extra financiële middelen werven voor het onderzoek. De ‘Walk for TTP’ is een eerste activiteit om het fonds verder te spijzen. Er zijn al meer dan 180 inschrijvingen. De deelname is gratis. Het onthaal en de registratie is zaterdag om 13 uur in hal A van gebouw A van Kulak. De wandeling naar het ziekenhuis AZ Groeninge start om 14 uur. Waar er onder meer een rondleiding is op de dienst nefrologie en in het Notenhof een film getoond wordt over TTP en info wordt gegeven over hoe je plasma kan doneren. Om 15.30 uur gaat het terug naar de Kulak, voor slotspeeches van onder meer rector Piet Desmet en professor Karen Vanhoorelbeke, gevolgd door een receptie. Een gift voor het TTP-fonds kan altijd. Werken ook mee aan ‘Walk for TTP’: de stad Kortrijk, het Rode Kruis, farmaceutisch bedrijf Sanofi, UZ Leuven, AZ Groeninge en Radiorg. Dat is de Belgische koepel voor patiënten met een zeldzame ziekte.

Wie meer info wenst en wil inschrijven voor de wandeling: www.ttpcommunity.be. Er staat ook meer info op de Facebookpagina van het initiatief: klik hier.