Walle opent buurttuin met speelzone en moestuinbakken: “Opwaardering van de wijk” Peter Lanssens

07 juni 2019

08u42 0 Kortrijk Een verruigd terrein in de wijk Walle is omgevormd tot een buurttuin van 1.275 vierkante meter, met speelzone. Er zijn ook veertien moestuinbakken. Je hebt er verder fruitbomen, bijenvriendelijke beplanting en een sportgazon.

De van woonzone naar gemeenschapsvoorzieningen omgevormde gronden ter hoogte van Walle 186 zijn eigendom van het agentschap wegen en verkeer (AWV). Maar zijn in ruil voor goed gebruik en onderhoud in bruikleen gegeven aan de stad. De inwoners van Walle kregen inspraak. Hun grootste wensen waren meer groene speelruimte en mogelijkheden om te tuinieren. Daar is rekening mee gehouden. Tussen de veertien moestuinbakken zijn paden in houtsnippers aangelegd. De tuiniers kunnen hun werkmateriaal opbergen in een houten tuinhuis. De werking wordt opgevolgd door een stuurgroep van buurtbewoners en tuiniers.

Basisschool Bemok krijgt twee koffers om in een bosje kampen te bouwen. Schepen Bert Herrewyn

Kampen bouwen in bosje

De speelzone is avontuurlijk met een zandbak met tractor en zandtakel in. Op een grasveld staat een schommel. Op een trapveldje zijn twee voetbaldoelen voorzien. Er is een beweegbank. Twee paden maken de speelzone toegankelijk. “Begeleidingscentrum en basisschool Bemok krijgt twee ‘wildebraskoffers’ om in een bosje kampen te bouwen”, zeggen schepen van Kinderen en Natuur Bert Herrewyn (sp.a) en projectleider Rudi Geerardyn. “Ze houden het netjes en veilig in het bosje. Het kadert in een proefonderzoek avontuurlijk inclusief spelen.” De stad investeerde zo’n 70.000 euro in de nieuwe buurttuin, met moestuin en speelzone. De speeltoestellen met een orginele waarde van 10.000 euro zijn gerecupereerd uit het zomerspeelplein op de Grote Markt in 2017. De werken startten in het begin van de paasvakantie. Firma Arbowar legde aan. Het project zorgt voor een opwaardering van Walle. De wijk bevindt zich tussen de Doorniksewijk, Hoog Kortrijk en de Wolvendreefwijk en wordt in twee gesplist door verkeerswisselaar het Ei. Er verblijven ook veel studenten