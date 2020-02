Wagens met 360 graden camera’s brengen Zuid-West-Vlaanderen in kaart Peter Lanssens

16 februari 2020

11u27 0 Kortrijk Schrik niet als u straks een opmerkelijke wagen met speciale camera’s op het dak opmerkt. Er rijdt geen spionagedienst rond. De twee wagens met 360 graden camera’s, die vanaf 17 februari in de regio rijden, zijn van de Nederlandse firma Cyclomedia en brengen Zuid-West-Vlaanderen in kaart.

‘Mobile mapping’ is een techniek waarbij een rijdend voertuig om de vijf meter een 360 graden beeld neemt, aangevuld met laseraltimetrie. Dat betekent dat de wagens duizenden laserstralen per seconde afschieten en de reflectie terug opvangen. Zo kunnen gebouwen en andere objecten als puntenwolken in kaart gebracht worden. Gemeentebesturen gebruiken die virtuele, gedetailleerde beelden voor terreinverkenning, controles, inventarisaties en 3D-modellering. Zo kun je er bijvoorbeeld de staat van het wegdek mee inspecteren om eventuele beschadigingen vroeg vast te stellen. Gezichten, nummerplaten en andere privacygevoelige zaken worden onherkenbaar gemaakt.

De ‘mobile mapping’ gebeurt in opdracht van intercommunale Leiedal en lokale besturen. De wagens rijden rond in Kortrijk, Menen, Wevelgem, Harelbeke, Waregem, Deerlijk, Kuurne, Lendelede, Zwevegem, Avelgem, Anzegem, Spiere-Helkijn en Wervik.