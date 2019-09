Wagen beschoten met luchtdrukgeweer LSI/VHS

01 september 2019

15u03

Bron: LSI/VHS 1 Kortrijk In Kuurne is zaterdagavond een voorbijrijdende wagen beschoten met een luchtdrukgeweer. Slachtoffers Christophe Herreman en zijn 14-jarige zoon Thomas vonden op de achterbank het stalen balletje en een paar stukjes glas. “Vermoedelijk een kwajongensstreek, maar wel een die zware gevolgen kan hebben”, vindt Christophe.

Rond 18.45 uur reed Christophe uit Marke met zijn zoon Thomas naar een oom in Kuurne. “Onze autoruiten stonden open”, vertelt Christophe. “In de Boomgaardstraat moesten we vertragen om een verkeersdrempel te nemen. Plots ketste er iets tegen de wagen. Op hetzelfde moment voelde Thomas iets in zijn hals nijpen. Op zijn schoot vonden we een stalen balletje en een paar stukjes glas.” Christophe stopte om de hoek, maar stelde verder geen schade aan de auto vast. “Ik keerde nog eens terug, maar zag niemand meer.”

Hij deed aangifte bij de politie. Wie nog tips of nuttige info heeft, kan contact opnemen met de politie van de zone Vlas.

“De schade viel dit keer mee, maar als iemand zo’n bolletje of stukjes glas in zijn oog krijgt, zouden de gevolgen veel erger kunnen zijn”, weet Christophe. “Mogelijk beseft de schutter dat nog onvoldoende en moet hij daar eens op gewezen worden.” Mogelijk was het projectiel afkomstig van een BB-gun, een soort airsoftwapen.

Meer over Christophe Herreman

Thomas