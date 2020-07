Vzw Stimulans bekroont jonge kunstenaars uit Vlaanderen en Brussels Gewest Christophe Maertens

06 juli 2020

09u12 0 Kortrijk In Kortrijk vielen afgelopen weekend enkele jonge kunstenaars in de prijzen. “We willen in de toekomst blijvend inzetten op kunstenaars door het herkennen en erkennen van jong creatief talent.”

In 1979 werd Stimulans opgericht met als opdracht kansen te bieden aan jonge plastische kunstenaars. “Sindsdien organiseren we tweejaarlijks een wedstrijd en een tentoonstelling met geselecteerde werken”, zegt voorzitter Christine Depuydt. “Aanvankelijk werden alleen kunstenaars uit West-Vlaanderen toegelaten tot de wedstrijd. Omdat we merkten dat er ook interesse van elders kwam, laten we nu ook mensen toe uit heel Vlaanderen en het Gewest Brussel. De leeftijdgrens voor deelname blijft 35 jaar en kandidaten moet een leerling zijn aan of afgestudeerd in kunstonderwijs zijn.

Voor deze editie dienden 69 kunstenaars een dossier in, waarvan er finaal 27 werden geselecteerd. De jury kende een eervolle vermelding toe aan de inzending van Manon Clement (23) uit Oost-Vlaanderen, Sarah De Vos (35) uit Leuven en Geerke Sticker (27) uit Lo-Reninge. De prijs Be-part ging naar Lisa Foster (28) en de prijs Proximus naar Ines Claus (27) uit Antwerpen. De prijs van de stad Kortrijk tenslotte is voor Thomas Nolf (24) uit Gent. Nog tot 16 augustus is in de Paardenstallen, Korte Kapucijnenstraat in Kortrijk het werk te zien van de kunstenaars.