Vzw Ouders van Verongelukte Kinderen reageert op petitie Vlaams Belang: “Nee, maandelijkse autovrije zondag is niet ‘autopesten’” Peter Lanssens

03 oktober 2019

16u10 4 Kortrijk Er komt nu al reactie op een campagne waarmee Vlaams Belang oproept om tegen het invoeren van een maandelijkse autovrije zondag in Kortrijk te stemmen. “Er zijn voorbeelden genoeg van andere steden waar het wérkt”, zegt Koen Van Wonterghem, gedelegeerd bestuurder van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. “Omdat de levenskwaliteit stijgt, komt er net meer volk naar de stad. Ook de luchtkwaliteit is veel beter.”

Volgens Vlaams Belang maakt het stadsbestuur van ‘autopesten’ een nieuwe sport. De partij vraagt om tussen 14 en 20 oktober nee te stemmen tijdens het eerste Kortrijkse digitale referendum. Met als vraag of je akkoord bent dat de binnenstad (de fietszone, red.) één vaste zondag per maand autovrij wordt. De kritiek verbaast Koen Van Wonterghem niet. “Het is logisch dat er nu erg veel tegenstand is. Elke grote verandering is moeilijk voor de mensen. Vlaams Belang reageert vanuit een conservatieve reflex, denk ik. Maar ik voorspel dat bij een goedkeuring van een maandelijkse autovrije zondag net de grootste tegenstanders later het meest tevreden zullen zijn.”

Korte Steenstraat

Koen Van Wonterghem verwijst naar het jaar 1962. Toen in Kortrijk de Korte Steenstraat als eerste verkeersvrije winkelstraat van België werd geopend. “Er waren toen ook veel mensen die moord en brand schreeuwden. Terwijl iedereen ondertussen wel de voordelen ziet. Anders zou er in Kortrijk nu geen winkel-wandelgebied met tal van verkeersvrije straten zijn. Wie te voet of met de fiets is, koopt gewoon meer in handelszaken dan wie met de auto is. En ze komen vaker terug naar de stad omdat het gezelliger is in zo’n autovrij gebied.”

Dijon en Bogota

Is een autovrije zondag nuttig als er weinig handelszaken open zijn? Er zijn volgens Koen Van Wonterghem meer voor- dan nadelen: “Een autovrije zondag is niet ‘autopesten’, maar het terugdringen van auto’s op plaatsen waar hun aanwezigheid hindert. De kans op ongevallen valt bijna helemaal weg. En het is veel leuker omdat de levenskwaliteit stijgt. Er is minder lawaai en er is een onmiddellijk effect op de luchtkwaliteit. Het zet mensen bovendien tot nadenken aan. Heb ik de auto wel nodig om deze verplaatsing te doen? Of kan het ook anders? Er zijn genoeg voorbeelden om dat te bewijzen. Zo heeft Dijon in Frankrijk sinds kort een verkeersvrij centrum. Daar merken ze nu al dat er méér volk is, tot tevredenheid van handelaars en horecabazen. Een ander mooi voorbeeld is Bogota, de hoofdstad van Colombia, waar ze elke zondag een ander deel van de stad afsluiten voor auto’s, tot tevredenheid van inwoners.”

Parkeergarages

En wat dan met de bereikbaarheid? Koen Van Wonterghem vraagt om het vooral niet kortzichtig te bekijken: “De binnenstad van Kortrijk is nu ook niet zodanig groot. Bijna alle (ondergrondse) parkeergarages blijven toegankelijk. En wie het moeilijk heeft om zich te verplaatsen, kan altijd een doorgangsbewijs vragen. Zo’n maandelijkse autovrije zondag is gewoon een heel verstandig idee. Het is puur comfort. Je zal zien dat steeds meer steden de komende jaren autovrije zondagen of andere maatregelen gaan invoeren”, aldus Koen Van Wonterghem. Wie wil weten hoe precies te stemmen, kan surfen naar www.kortrijk.be/digitaalreferendum.