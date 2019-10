Vuurzee beschadigde enkel pechstrook E403, verkeer ondervindt geen hinder LSI

Bron: LSI 0 Kortrijk Het inferno dat donderdagavond langs de E403 tussen Rollegem (Kortrijk) en Aalbeke (Kortrijk) woedde bij een brand van een oplegger vol rubberbanden, heeft geen schade veroorzaakt aan de twee rijstroken van de snelweg tussen Moeskroen en Aalbeke. Dat is na een controle door het Agentschap Wegen en Verkeer gebleken. “De pechstrook is wél beschadigd en wordt hersteld”, weet woordvoerster Veva Daniels.

Rond 20 uur donderdagavond reed een Franse trekker met oplegger, volgeladen met vrachtwagenbanden, op de E403 van Doornik richting Kortrijk. Plots merkte de Franse chauffeur vuur op in de buurt van de achterwielen van de oplegger. Hij reageerde alert, zette zich op de pechstrook, ontkoppelde de oplegger en kon zichzelf en de trekker in veiligheid brengen. De rubberbanden vatten echter vuur. Gevolg was een inferno dat pas na twee uur onder controle was. De snelweg bleef urenlang voor alle verkeer afgesloten. Het nablussen en de takelwerken duurden vrijwel de hele donderdagnacht. Tegen vrijdagochtend kon het verkeer opnieuw normaal van de twee rijstroken gebruik maken. Een controle bracht geen schade aan het wegdek van de rijstroken aan het licht. De pechstrook en de grasberm is wel zwaar beschadigd.