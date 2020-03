Vuilnis- of PMD-zak nodig? Kortrijk opent nieuwe verkooppunten in coronatijden Peter Lanssens

25 maart 2020

12u10 0 Kortrijk Een rol vuilnis- of PMD-zakken kopen is niet voor iedereen financieel haalbaar. Om ook tijdens de coronacrisis zakken per stuk aan te bieden in Kortrijk, wordt deze week met een aangepaste service gestart. Door nieuwe verkooppunten te openen in de wijken Overleie en Drie Hofsteden.

“De wijkcentra zijn dicht in coronatijden, maar de vraag naar afvalzakken per stuk is zeer groot”, zegt schepen van Nette Stad Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). “We zetten nu gemeenschapswachten in.”

Zij verkopen kleine witte vuilniszakken aan 0,85 euro per stuk, grote witte vuilniszakken aan 1,50 euro per stuk en blauwe PMD-zakken aan 0,15 euro per stuk. De service is wekelijks op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag aan de poort van Theater Antigone nabij wijkcentrum Overleie in de Overleiestraat en op dinsdag en woensdag nabij wijkcentrum De Bildings in de Volksvertegenwoordiger De Jaegerelaan. De dienstverlening loopt op de dagen waarvan sprake telkens van 10 tot 11 uur. “Gezien de doelgroep, is het vaak niet mogelijk om contactloos of via payconiq te betalen”, vervolgt schepen Vandenberghe. “We vragen daarom om met gepast cash geld te betalen. De gemeenschapswachten dragen handschoenen om het geld in ontvangst te nemen.”