VTI-leerkrachten maken vrijwillig faceshields: “Om zorgpersoneel en parkwachters extra te beschermen” Peter Lanssens

07 april 2020

14u39 5 Kortrijk Een team leerkrachten met de nodige expertise van het Guldensporencollege Engineering (het vroegere VTI, red.) in Kortrijk zet zich tijdens de paasvakantie vrijwillig in om plexi-maskers te maken. Met een lasercutter worden de plexivellen op maat gemaakt. De productie startte maandag. De faceshields worden gebruikt in zorginstellingen, triagecentra en recyclageparken.

“Om er onze personeelsleden, die er dagelijks in de frontlinie staan, optimaal te beschermen”, zegt schepen van Onderwijs en Personeel Kelly Detavernier (N-VA). “We gingen meteen op de vraag van stad Kortrijk in. Want flexibiliteit en creativiteit zijn meer dan ooit nodig nu”, zegt Barbara Heyde, directeur van het college. “En het is vanzelfsprekend dat we ons maatschappelijk engagement nu tonen.”

Wie helpt met PET-folie?

Het Guldensporencollege Engineering heeft wel nog extra materiaal nodig. Om te kunnen blijven produceren en dus aan de vraag te kunnen blijven voldoen. Wie kan helpen met kristalheldere petfolie van 150 of 600 micron, mag contact opnemen met de directie van de school: tel. 056/21.23.01.