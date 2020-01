Vrouwen aan de macht bij Groen in Kortrijk: Els en Marleen zijn de nieuwe voorzitters Peter Lanssens

15 januari 2020

16u20 0 Kortrijk De afdeling van Groen in Kortrijk heeft een nieuw bestuur. Els Goossens en Marleen Dierickx vormen het nieuwe voorzittersduo. Els is relatief nieuw in de partij. Marleen was van 2000 tot 2007 al eens voorzitter, toen in duo met Philippe Avijn. Het bestuur wordt vervolledigd door Lieve De Waegeneer, Jaouad Karim, Elana Libbrecht, Marc Clarysse, Eline Deblaere en Elisabeth Desmidt.

David Wemel, de fractieleider in de gemeenteraad van Kortrijk, maakt de link tussen bestuur en fractie. “We zijn er na de verkiezingen van 2018 en 2019 in geslaagd om nieuwe en beloftevolle mensen aan te trekken en aan boord te houden”, klinkt het bij Groen in Kortrijk. “Ons bestuur is een mooie mix van jong en oud en van ervaren en nieuw. Het vormt een mooie tandem met onze fractie. Waar we met vier gemeenteraadsleden en een vertegenwoordiger in het bijzonder comité van de sociale dienst doen wat we de kiezer beloofd hebben: pleiten voor een groen en een sociaal Kortrijk en een Kortrijk op mensenmaat.”

Politieke raad

Er is nog nieuws. Fractieleider David Wemel en gemeenteraadslid Philippe Avijn zijn voor vijf jaar herverkozen in de politieke raad, zeg maar het parlement van Groen. “Ik vertegenwoordig in Brussel de stem van de 55-plussers. En ik neem mijn achtergrond als vakbondsman mee om het beleid en de standpunten van onze partij mee vorm te geven”, zegt Philippe Avijn. “We experimenteren in Kortrijk met oplossingen voor steden van vandaag en morgen”, zegt David Wemel. “Maar uitdagingen in de meer landelijke gebieden van West-Vlaanderen zijn complex. En de oplossingen zijn zeker niet zomaar over te nemen uit de steden. Toch ben ik er van overtuigd dat Groen de recepten in huis heeft om het leven van alle West-Vlamingen te verbeteren. We kunnen er met de juiste taal en herkenbare gezichten voor zorgen dat ook in West-Vlaanderen de mayonaise pakt.”