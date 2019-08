Vrouw wil overleden hond begraven en ontdekt fosforgranaat: “Hier lag munitiedepot in WOII,

ik vond al 50 bommen in tuin” Alexander Haezebrouck

22 augustus 2019

19u08 0 Kortrijk Langs de Wittestraat in Heule stootte bewoonster Hilde Soete gisternamiddag omstreeks 17.30 uur op een fosforgranaat in haar tuin. “Ik had het ding eerst verlegd, maar toen begon het wel érg hevig te roken”, vertelt de vrouw. De brandweer stelde een perimeter in van 100 meter en enkele buurtbewoners werden geëvacueerd.

Hilde Soete groef donderdag een put, omdat ze haar overleden hond wilde begraven. “Plots stootte ik op een fosforgranaat uit de Tweede Wereldoorlog. Heel erg keek ik daar niet van op, want dat hebben we hier wel vaker voor, er liggen hier nog veel bommen. De granaat begon te roken en ik heb die in mijn handen genomen en verder naar achter gelegd in de gracht. Ineens rookte het ding zo hevig dat je enkele huizen niet meer kon zien staan.” Hilde verwittigde de politie, die op haar beurt de brandweer verwittigde. De hulpdiensten snelden ter plaatse en stelden een veiligheidsperimeter in van 100 meter. Aan enkele buren werd gevraagd om even hun woning te verlaten. De ontmijningsdienst Dovo kwam uiteindelijk tegen 19 uur ter plaatse. In totaal haalde Dovo zes granaten boven waarvan één fosforgranaat. Om 19.15 uur was de interventie afgelopen en konden alle vijftien buurtbewoners opnieuw naar huis, niemand raakte gewond.

Munitiedepot

Voor Hilde is het de zoveelste keer dat ze geconfronteerd wordt met een granaat uit de oorlog in haar tuin. “Blijkbaar lag hier ooit een munitiedepot van de Duitsers. Achter onze huizen liep een spoorweg en om de zoveel meter staken ze munitie in de grond. Toen ik dit huis in 2012 kocht, heb ik de hele tuin heraangelegd. Toen hebben we hier zeker 50 tot 60 bommen, granaten en kogels gevonden onder de grond. Tot op vandaag heb ik bijna altijd prijs als ik iets wil planten in de tuin of als ik een putje graaf. Daarom was ik ook niet echt in paniek. Ik heb ondertussen al zovéél bommen gezien.”