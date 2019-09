Vrouw onder invloed stopt niet voor anoniem politievoertuig “uit angst voor nepagenten” VHS

19 september 2019

19u01 11 Kortrijk Rijden zonder de lichten van je wagen en bovendien ook nog licht zwalpen over de weg: het is geen goed idee. Dat ondervond Eva V. in Kortrijk. Omdat ze ook nog eens onder invloed was, mag de vrouw een maand niet rijden.

Het was een gezellige zomeravond met vriendinnen in Kortrijk en uiteraard hoorde daar een glaasje alcohol bij. Eva V. maakte zich aanvankelijk geen zorgen, want ze was niet van plan om nog te rijden. Maar later op de avond, toen ze al behoorlijk wat op had, stapte ze toch nog in haar wagen. Ze reed weg, maar vergat haar lichten aan te steken. Dat trok langs de Wandelweg in Kortrijk de aandacht van een anonieme politiepatrouille. De agenten zagen bovendien dat het voertuig van V. licht zwalpte over de weg. De wetsdienaars besloten om de vrouw uit het verkeer te halen en staken hun zwaailichten aan. “Maar omdat het een anoniem politievoertuig was, was mijn cliënte bang dat het om nepagenten ging”, zegt haar advocaat. Pas toen de politie verschillende keren de grootlichten opzette, is ze uiteindelijk toch gestopt.” Eva V., die een blanco strafregister heeft, liet 1,7 promille alcohol in het bloed optekenen. Dat leverde haar in de politierechtbank één maand rijverbod en een effectieve boete van 800 euro op. De vrouw moet bovendien een medisch en psychologisch onderzoek ondergaan, wil ze op termijn haar rijbewijs terugkrijgen.