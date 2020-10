Vrouw lichtgewond na klap tegen betonnen wand bij oprit E17 VHS

05 oktober 2020

Op de verbinding van de R8 met de E17, vlakbij de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk, gebeurde maandagmorgen een ongeval. Een vrouw die met haar Mitsubishi de E17 wilde oprijden in de richting van de Franse grens, verloor om nog onbekende reden de controle over het stuur. De wagen ging aan het tollen en botste zowel vooraan als achteraan tegen de betonnen wand aan beide zijden van de oprit. De bestuurster werd door elkaar geschud en voor verzorging naar de spoedopname van het AZ Groeninge overgebracht. Door het ongeval was er een tijdje lichte verkeershinder op de oprit. De brandweer stond er in voor signalisatie, om het verkeer in goede banen te leiden. Net daarvoor was er in de omgeving ook al hinder omwille van een oliespoor. Dat situeerde zich aan de rotonde van cowboy Henk, langs de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk. Ook daar kwam de brandweer tussen, om de weg weer proper te maken.