Vrouw is foutparkeerders voor haar oprit beu en slaat deuk in auto



Alexander Haezebrouck

02 september 2020

20u36 0 Kortrijk Een vrouw die in de Bad Godesberglaan woont in Kortrijk riskeert een gevangenisstraf van één maand omdat ze een deuk zou geslagen hebben in een Volvo die zich op haar oprit en grasperkje had geparkeerd. “De foutparkeerders storen mij enorm, maar ik heb geen deuk in die auto geslagen”, zei de vrouw tegen de rechter.

Op 10 maart vorig jaar wilde een moeder zich parkeren in de Bad Godesberglaan om haar zoon af te zetten aan de Lange Munte. Ze parkeerde zich daarbij voor de oprit van beklaagde en stond ook op het grasperkje van haar voortuin. De bewoonster had dat gezien en ging naar buiten verhaal halen bij de moeder. “Op een gegeven moment sloeg ze zelfs op de auto en riep ze dat ze bij haar thuis ook eens alles kapot zou komen maken”, zei het openbaar ministerie. “De zoon die ook in de auto zat, was erg onder de indruk van wat er zich had afgespeeld. Er was een bemiddeling in strafzaken opgezet, maar beklaagde vond het schadebestek van 461 euro te hoog en weigerde te betalen.” Volgens de vrouw heeft ze die deuk helemaal niet in die Volvo geslagen. “Daar is ze fysiek helemaal niet toe in staat”, pleitte haar advocate. “Ze spreekt foutparkeerders inderdaad vaak aan en meestal levert dat ook geen problemen op. Maar deze vrouw en haar zoon waren haar aan het uitlachen. Daarna heeft ze zich inderdaad boos gemaakt. Maar ze probeert hier een beschadiging onterecht in de schoenen van mijn cliënte te schuiven.” De vrouw zelf zegt al contact te hebben opgenomen met het stadsbestuur. “Maar die kunnen voorlopig niets doen”, zei ze tegen de rechter. “Er is een grote parking, maar ze willen allemaal zo dicht mogelijk bij de sporthal parkeren. Eén keer stond zelfs een auto op mijn oprit geparkeerd. Ik heb toen een takeldienst gebeld en de kosten daarvan heb ik moeten betalen, dat kan toch niet meer?” De vrouw riskeert nu een gevangenisstraf van 1 maand en een geldboete van 400 euro. Vonnis op 30 september.