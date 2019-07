Vrouw gaat (bijna) naakt voor gratis tattoo: “Ik schaam me niet en doe het voor het plezier” Peter Lanssens

24 juli 2019

20u05 90 Kortrijk De hittegolf inspireerde Kortrijkzaan Tattoo Mike tot een hilarische oproep: “Kom naakt naar mijn shop en krijg een gratis tattoo.” Dominique Bourguillioen (23) uit Harelbeke ging spontaan op het aanbod in. En liet de tattoo ‘GRL PWR no shame’ op haar kuit zetten. “Ik hoef me nergens voor te schamen. Ik doe het gewoon voor het plezier. ‘You only live once’”, vertelt ze.

Tattoo Mike zette woensdagochtend vanuit zijn bad een bizar filmpje op Facebook, waarin hij zich tot meisjes tussen 19 en 25 jaar richtte en hen een gratis tattoo aanbood, in ruil voor een naakt bezoek aan zijn shop op de Vlasmarkt. Niemand die dacht dat er iemand op in zou gaan. Tot zelfstandig elektricien Dominique Bourguillioen opdaagde. De vriendin van studente Ashley Decoo (18) uit Wevelgem ging prompt uit de kleren. Een vleeskleurig slipje aanhouden mocht nog net. Ze stak bijna naakt de Vlasmarkt over, van café Ziggy tot aan de tattooshop. En hield haar handen zedig voor haar borsten. Geen boegeroep op de terrasjes op de Vlasmarkt, maar applaus.

“Mijn dochter is een meisje met ‘power’. Ze is niet verlegen om te tonen dat ze lesbisch is. Ze komt er openlijk voor uit. Ik sta volledig achter haar. Een zeg nu zelf, een streepje naakt, dat is toch allemaal niet erg. Mama Nicole D’Haese

Niet verlegen

Dominique vreest geen negatieve reacties. “Ik trek me daar niets van aan. Ik aanvaard mezelf zoals ik ben. En ik ben fier op mijn lichaam. Ik hapte niet toe om geld uit te sparen, maar voor het plezier. En om Tattoo Mike een hak te zetten. Hij kan veel meisjes krijgen, maar mij krijgt hij nooit”, lacht ze. “Dominique is een hele lieve, die iedereen helpt en aanvaardt zoals hij of zij is”, zegt haar vriendin Ashley, met wie ze pas samen is. “Het klikt. We kunnen goed praten, we maken veel plezier en vertrouwen elkaar door en door.” Ook Nicole D’Haese, de mama van Dominique, heeft geen problemen met haar stunt. “Mijn dochter is een meisje met ‘power’. Ze is niet verlegen om te tonen dat ze lesbisch is. Ze komt er openlijk voor uit. Ik sta volledig achter haar. Een zeg nu zelf, een streepje naakt, dat is toch allemaal niet erg?”, aldus de mama. “We zijn toch allemaal naakt geboren? Niemand wordt in een kostuum geboren”, vult Rudolf de Herckenrode aan, een vriend van de mama.

Het leven is veel te serieus geworden. Mag het nog ja, af en toe een beetje plezier hebben? Tattoo Mike

250 euro door de neus geboord

Wat bezielde Tattoo Mike met zijn bizarre oproep? Hij ziet zich op die manier zo’n 250 euro door de neus geboord. Want de tattoo ‘GRL PWR no shame’ wordt op de rechterkuit van Dominique netjes gecombineerd met de afbeelding van een jonge vrouw. “Sommige tattoo-artiesten vinden mijn oproep eigenlijk maar niets”, vertelt Tattoo Mike, die in een ver verleden nog als verleider in de realityserie Temptation Island zat. “Het leven is veel te serieus geworden. Mag het nog ja, af en toe een beetje plezier hebben? Ik heb liever een tof verhaal zoals de stunt van Dominique dan dat ik de zoveelste droevige historie hoor. Maar ik weet dat ik zot ben (lacht).”