Vrouw eet gebakje tijdens het rijden: auto gaat over de kop VHS

04 november 2019

19u00 0 Kortrijk Een vrouw van middelbare leeftijd heeft spijt van de zoete zonde die ze wou plegen. Toen ze brood ging halen, kocht ze ook een gebakje. Maar toen ze dat al rijdend wou opeten, liep het mis. Omdat ze ook gedronken had, levert het ongeval haar ook een boete en een rijverbod op.

K. had op 14 april van dit jaar ’s middags gezellig gedineerd met haar man. De vrouw dronk daarbij behoorlijk wat wijn. In de late namiddag besefte ze plots dat er nog brood moest gehaald worden en dus stapte ze in haar wagen. Bij de bakker kon ze niet aan de verleiding weerstaan om ook een gebakje te kopen. Dat laatste wilde ze opeten tijdens het rijden maar dat bleek geen goed idee. “Toen ik er naar greep, moet ik een onverhoedse beweging gemaakt hebben waardoor ik met één van mijn wielen tegen een stoeprand terechtkwam”, zegt de vrouw. Haar voertuig ging prompt over de kop. De vrouw bleef zo goed als ongedeerd maar legde een positieve ademtest af. “Mijn cliënte is erg geschrokken en vond het al een zware straf dat ze thuis, ook tegenover haar kinderen, moest vertellen wat haar overkomen was”, zegt haar advocate. De rechter veroordeelde de automobiliste tot een rijverbod van 15 dagen en een boete van bijna 800 euro.