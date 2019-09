Vrouw die beroofd werd, was eerder al slachtoffer van home invasion VHS

30 september 2019

19u28 4 Kortrijk De 71-jarige dame die zaterdagmiddag in de Bohemenberg in Marke op listige wijze door twee Noord-Fransen beroofd werd van een dure ring en dito horloge, is nog altijd zwaar onder de indruk van de feiten. De vrouw raakte niet gewond bij de overval. Maar de feiten roepen nare herinneringen op aan een home invasion waarvan zij en haar man eerder ook al het slachtoffer werden.

De vrouw reed zaterdagmiddag nietsvermoedend met haar auto in de Bohemenberg toen ze plots moest stoppen. Enkele kegels op straat, neergezet naast een geparkeerde auto, lieten haar onvoldoende ruimte om door te rijden. De 71-jarige dame stapte uit om de kegels te verplaatsen. Op dat moment doken twee gemaskerde mannen op die haar onmiddellijk bedreigden. In het Frans kreeg ze te horen dat ze haar peperdure ring moest afgeven. De vrouw probeerde het sieraad van haar vinger te krijgen. Dat ging niet snel genoeg naar de zin van de daders, die bijzonder agressief waren. Eén van hen knipte de ring los. Daarop moest de vrouw ook haar horloge afgeven.

Home invasion

De dieven duwden vervolgens hun verbouwereerde slachtoffer weer in haar wagen, sprongen in hun eigen voertuig en reden de doodlopende straat weer uit. Vermoedelijk vluchtten ze via Aalbeke de grens over. De 71-jarige dame bleef verweesd achter en alarmeerde de politie. Het slachtoffer was erg onder de indruk. De brutale overval riep nare herinneringen op aan een home invasion waar zij en haar man in het verleden al mee te maken kregen. Het echtpaar werd toen bedreigd en vastgebonden in hun eigen woning. De angst zat er bij het koppel toen zo diep in dat ze enkele maanden op een andere locatie gingen wonen. Na de feiten van zaterdagavond vrezen ook buurtbewoners voor hun veiligheid. Velen van hen kregen immers al af te rekenen met criminelen, in een buurt van Kortrijk waar geen beveiligingscamera’s staan.