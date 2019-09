Vrouw botst met ruim 3 promille: onderzoek naar rijgeschiktheid LSI

05 september 2019

15u55

Bron: LSI 0 Kortrijk De Kortrijkse politierechter beval een onderzoek door een arts naar de rijgeschiktheid van een 56-jarige automobiliste.

M.V. botste op 13 november 2018 op het kruispunt van de Gentsesteenweg en de Minister Liebaertlaan in Kortrijk achteraan tegen een voorligger. Ze bleek meer dan 3 promille alcohol in het bloed te hebben en gaf toe dat ze ook achter het stuur nog had gedronken en met een alcoholprobleem kampte. Wat volgde was een residentiële behandeling van vier maanden in een gespecialiseerde instelling. “Dat je zelf je probleem hebt aangepakt, juich ik toe maar ik wil garanties voor de toekomst”, motiveerde de politierechter de aanstelling van de arts. Tegen 28 november moet blijken of de vrouw nog in staat geacht wordt om met een auto te rijden.