Vrouw (59) aan de haal met drank uit koelcellen Kinepolis Alexander Haezebrouck

14 september 2020

17u40 0 Kortrijk Een 59-jarige vrouw uit Kortrijk moest zich maandag op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden omdat ze aan de haal ging met drank en eten uit de koelcellen van Kinepolis in Kortrijk. De diefstal werd ontdekt nadat een verantwoordelijke ontdekte dat de telling van de stock niet klopte.

Een verantwoordelijke bij Kinepolis merkte op 15 februari op dat de stock niet klopte na een telling. “Daarna werden de camerabeelden bekeken”, zei het openbaar ministerie. “Daarop was de vrouw duidelijk te zien. Ze ging er met drank en eten ter waarde van zo’n 25 euro vandoor.” Bij een huiszoeking werden de gestolen goederen ook teruggevonden. “Haar volledige woning stond ook vol met etenswaren waarvan ze geen verklaring kon geven van waar die afkomstig waren. Ondanks de duidelijke camerabeelden ontkende ze ook de diefstal en zei uiteindelijk dat ze zich niets meer kon herinneren.” De vrouw werd eerder al verschillende keren veroordeeld voor gelijkaardige diefstallen. “Ze kampt duidelijk met psychiatrische problemen en lijdt volgens mij overduidelijk aan kleptomanie”, pleitte haar advocaat. “Het gaat altijd om kleine diefstallen. Ze doet het ook zodanig veel dat ik denk dat de feiten waarvan we weten enkel het topje van de ijsberg zijn. Ik zie ook niet in waarom het in de toekomst zou beteren en vraag om een psychiater aan te stellen.” De vrouw riskeert een gevangenisstraf van vier maanden en een geldboete van 800 euro. Vonnis op 14 oktober.