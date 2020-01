Vrouw (58) riskeert celstraf voor stelen in grootwarenhuizen AHK

13 januari 2020

18u07 0 Kortrijk Een 58-jarige vrouw uit Kortrijk riskeert een effectieve gevangenisstraf van zes maanden voor het plegen van verschillende winkeldiefstallen. Ze sloeg vooral toe in grootwarenhuizen Aldi en Albert Hein. Eén keer nam ze Sint-Jacobsvruchten mee.

De vrouw was zelf niet aanwezig op de rechtbank maar zei in haar verhoor dat ze vooral ging stelen uit armoede. De vrouw nam vooral eten mee uit grootwarenhuizen. “Ze ging vooral stelen om te kunnen eten”, pleitte haar advocaat. “Al weet ik wel dat Sint-Jacobsvruchten nu niet meteen levensnoodzakelijk zijn.” Tegen de politie zei de vrouw ook dat ze in budgetbegeleiding is en over niet veel geld beschikt, maar dat bleek bij nazicht niet te kloppen. Volgens haar advocaat lijdt de vrouw aan kleptomanie. Naast winkeldiefstallen sloeg de vrouw ook toe in Kinepolis en ging ze aan de haal met een fles rode wijn en drie dagschotels bij Budalys Kitchen. Ze werd in 2017 ook al eens veroordeeld voor diefstallen. Ze riskeert nu een effectieve gevangenisstraf van zes maanden. Vonnis op 27 januari.