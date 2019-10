Vrouw (39) steelt gsm in Parc Saint-Georges Alexander Haezebrouck

28 oktober 2019

Een 39-jarige vrouw uit Kortrijk moest zich maandagmorgen op de rechtbank verantwoorden omdat ze op 11 april vorig jaar een gsm heeft gestolen in de hockey- en tennisclub Parc Saint-Georges in Kortrijk. Op camerabeelden is te zien hoe de vrouw de gsm die open lag in de bar, wegmaakte. Het parket startte een bemiddeling in strafzaken op, maar daar daagde de 39-jarige vrouw nooit op. Ook op haar proces stuurde vrouw haar kat. Ze riskeert nu een gevangenisstraf van drie maanden en een geldboete van 400 euro. Vonnis op twee december.