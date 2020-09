Vrouw (25) slaat wijnglas stuk in gezicht van ex op kerstmarkt Alexander Haezebrouck

21 september 2020

15u35 0 Kortrijk Een 25-jarige vrouw uit Menen riskeert vier maanden cel omdat ze op de kerstmarkt in Kortrijk in 2018 een wijnglas kapotsloeg in het gezicht van haar ex-vriend. De man hield er een groot litteken aan over op zijn voorhoofd. “Ze wilde haar wijn op hem uitgieten, maar raakte hem per ongeluk met het glas”, pleitte haar advocaat.

De 25-jarige vrouw uit Menen en de man hadden hun relatie beëindigd en kwamen niet meer overeen. “Ze had hem gevraagd of ze de schulden die zij voor hem had afbetaald, wilde terugbetalen”, pleitte haar advocaat Carl Defuster. “Maar daar kreeg ze geen antwoord op. Plots zag ze haar ex op die kerstmarkt en wilde ze daarover praten, maar hij negeerde haar compleet. Daarom wilde ze haar wijnglas op hem uitgieten, maar ze raakte daarbij per ongeluk het gezicht van haar ex. Dat gebeurde wellicht doordat ze ook al iets gedronken had.” De man werd zwaar bloedend aan het voorhoofd afgevoerd naar het ziekenhuis. Ze riskeert nu een voorwaardelijke celstraf van vier maanden een geldboete van 400 euro. De man vraagt een schadevergoeding van 7.000 euro. Vonnis 12 oktober.