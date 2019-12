Vroegere Fatimakerk ontvangt Warmste Festival Cobracabana: “Absynthe Minded treedt op” Peter Lanssens

03 december 2019

09u31 0 Kortrijk De vroegere Fatimakerk in de Moorseelsestraat 148 in Heule vormt op zondag 8 december het decor voor Cobracabana. Het Warmste Festival steunt Oranjehuis en De Korf. Vzw Oranjehuis helpt maatschappelijk kwetsbare jongeren. Vzw De Korf is een centrum voor Bijzondere Jeugdzorg. Absynthe Minded komt optreden.

Interieurarchitecten Cobras, bow architecten en de bvba Ruben Willaert slaan als muziekliefhebbers samen met Sirius networking de handen in elkaar voor Cobracabana. Het avondprogramma van het festival in het kader van De Warmste Week start met een optreden van Het Onderspit om 17.30 uur. Zanger Jan Cappelle is de broer van Wannes Cappelle. Om 19.45 uur volgt een akoestische set van indierock-jazzband Absynthe Minded. Het avondprogramma bijwonen kost 40 euro. Cobracabana omvat ook een gratis toegankelijk dagprogramma in de binnentuin van het klooster. Waar je vanaf 11 uur duurzame hapjes en drankjes koopt. Zo komt er een foodtruck met kroketjes en gin op basis van meelwormen. De jongsten leven zich uit met onder meer kindergrime, een springkasteel, een circusworkshop en een demonstratie smeden. Info: www.cobracabana.be.