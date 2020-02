Vrijwilligers loodsen minder mobiele personen door werken in stationsbuurt Peter Lanssens

19 februari 2020

17u09 0 Kortrijk De stad rolt een systeem van begeleiding en vervoer uit. Om minder mobiele personen door de werken in de stationsbuurt te loodsen. Die hulp gebeurt te voet of met een fietsriksja.

Zo kan De Lijn tijdens de werken bijvoorbeeld geen verbinding maken tussen de voor- en achterkant van het station. Reizigers moeten via de doorgang onder de treinperrons een grote afstand overbruggen, van de ene busterminal naar de andere. De afstand en de trappen aan de onderdoorgang zijn niet evident voor minder mobiele mensen. Zij kunnen tot eind 2022 beroep doen op vrijwilligers, die hen te voet of met de fietsriksja begeleiden in de stationsbuurt. Dat gebeurt via de wijkteams. Wie de dienst wil gebruiken, neemt 48 uur op voorhand contact op met het meldpunt 1777: door het gratis nummer 1777 te gebruiken of te mailen naar 1777@kortrijk.be. Waarna er telkens een oplossing op maat van de aanvrager gezocht wordt. Het is een extra service in de stationsomgeving, bovenop de assistentie die de NMBS in het station zelf aanbiedt via 02/528.28.28 (3 uur op voorhand) of via bit.ly/assistentiestation (24 uur op voorhand). Tot slot: extra helpende handen om minder mobiele personen te begeleiden zijn welkom. Wie zich geroepen voelt, geeft een seintje via 1777.