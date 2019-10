Vrijliggend pad zorgt voor veiliger fietsverkeer naar Don Boscocollege en basisschool Kinderland Peter Lanssens

15 oktober 2019

10u23 2 Kortrijk De stad Kortrijk plant een vrijliggend fietspad in beide richtingen, achter de bomenrij in de Don Boscolaan op Sint-Anna. Zo fietsen leerlingen daar veiliger naar en van het Bon Boscocollege en de basisschool Kinderland.

Dat het verkeer vooral ’s morgens vlak voor aanvang van de school al jaren een ramp is in de smalle Don Boscolaan, is een open deur intrappen. Vooral als het regent moeten fietsers er bijzonder alert zijn als ze tussen het verkeer laveren. “Fietsers moeten er meer vrij spel krijgen”, bond CD&V-fractieleidster Hannelore Vanhoenacker de kat nog maar eens de bel aan, maandag in de gemeenteraad. Met steun ook van raadslid David Wemel (Groen). Volgens schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) is er nu echt beterschap op komst: “We gaan achter de bomenrij in de Don Boscolaan een vrijliggende dubbelrichtingsfietspad laten aanleggen. Een timing is er nog niet, maar het plan zal binnen enkele maanden al aan de gemeenteraad voorgelegd worden.”

Lus met eenrichting

De circulatie aanpassen, door voor gemotoriseerd een lus met eenrichting in de Don Boscolaan en Sint-Anna te maken, is voor later. “We gaan dat doen, maar nu nog niet”, zegt schepen Axel Weydts. “Anders dreigt er chaos.” Het stadsbestuur wacht namelijk eerst werken van het agentschap wegen en verkeer (AWV) op de aan de Don Boscolaan en Sint-Anna palende gewestweg N43 af. Waar er op een 2,7 kilometer lange strook van de rijbaan gescheiden fietspaden gepland zijn, tussen de brug van de autosnelweg E403 in Aalbeke en waar er al zo’n fietspaden zijn in Marke. Die werken starten in principe in 2020.